Spider-Noir, i nuovi poster rivelano dettagli "mostruosi" su Silvermane, Sandman ed Electro

Pioggia, ombre taglienti e supercriminali che sembrano usciti da un incubo pulp: Spider-Noir continua a mostrarsi e lo fa nel modo più diretto possibile, con una serie di poster che mettono al centro i villain, anticipando toni, atmosfere e ambizioni di una delle riletture Marvel più audaci degli ultimi anni.

Silvermane, Sandman ed Electro riscrivono il noir Marvel

I nuovi poster promozionali di Spider Noir, comparsi su badge da convention e diffusi online, alzano il sipario su alcuni dei volti più attesi della serie Prime Video. Al centro c'è Brendan Gleeson nei panni di Silvermane, figura imponente e minacciosa che sembra incarnare perfettamente il lato più losco della New York anni Trenta. Accanto a lui troviamo Sandman, interpretato da Jack Huston, qui mostrato mentre sprigiona i suoi poteri in una versione visivamente più aggressiva e quasi mostruosa rispetto alle incarnazioni precedenti. Electro, affidato a Joe Massingill, appare invece come una presenza instabile e pericolosa, con l'energia elettrica che diventa un tratto identitario tanto quanto una condanna.

A completare il quadro c'è un antagonista ancora avvolto nel mistero, interpretato da Abraham Popoola. Il personaggio non viene nominato ufficialmente, ma l'ipotesi che possa trattarsi di Hammerhead circola con insistenza, anche per la direzione "gangster" suggerita dall'estetica dei poster. La serie, del resto, ha già chiarito di voler spingere sull'idea dei villain come creature deformate, quasi simboli viventi della corruzione urbana. Con Silvermane in gioco, il riferimento alla sua controparte fumettistica - ossessionata dall'immortalità e da antichi artefatti - sembra un terreno narrativo perfetto per un racconto che mescola mito, avidità e decadenza.

Il mondo di Spider-Noir prende alcune libertà rispetto ai fumetti, a partire dal protagonista: non Peter Parker, ma Ben Reilly, qui interpretato da Nicolas Cage, detective privato stanco e segnato dalla vita. Un cambio che influenza anche il modo in cui i nemici vengono ripensati: non semplici supercriminali, ma figure che sembrano emergere dalle ombre della città come incubi collettivi.

Nicolas Cage, il noir classico e un Uomo Ragno fuori dagli schemi

A dare ulteriore contesto a questa visione è lo stesso Nicolas Cage, che ha raccontato il percorso creativo dietro Spider-Noir. "Potevamo prendere lo stile del film noir degli anni Trenta - quel modo di parlare, i dialoghi rapidi alla Howard Hawks - e fonderlo con un'altra icona del mondo Marvel, cioè l'elemento del ragno", ha spiegato l'attore. "Sarebbe stato come una collisione alla Roy Lichtenstein, un incontro tra arte pop e cinema classico". Un'idea che, come racconta Cage, non era scontata fin dall'inizio: "Non era qualcosa che sapevamo subito avrebbe funzionato. Solo al primo table read ho capito che chi aveva il potere decisionale era davvero incuriosito".

L'attore ha poi ammesso che la vera consapevolezza è arrivata solo dopo aver visto l'intera stagione: "Non mi è stato chiaro al cento per cento finché non ho visto tutti e otto gli episodi. Credo che alla fine ci siamo arrivati, per quanto fosse una sfida in quel momento". Anche le influenze recitative sono dichiarate senza filtri. "Ho guardato a Cagney e a Edward G. Robinson. Ma quando osservi Bogart, lui sembra quasi un personaggio dei cartoni animati rispetto a chi lo circonda. Succede la stessa cosa qui, ed è brillante: non riesci a distogliere lo sguardo".

Questa scelta stilistica si riflette anche nel tono complessivo della serie, che promette il rating più maturo mai visto per un progetto legato a Spider-Man. Un noir supereroistico che non cerca la leggerezza, ma affonda le mani nel fango morale dei suoi personaggi.