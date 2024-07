Il cast di Spider-Noir si arricchisce con la star di Babylon Li Jun Li

Amazon MGM Studios ha ufficialmente accolto la star di Babylon Li Jun Li nel cast di Spider-Noir per la sua prossima serie Marvel in live-action, che dovrebbe debuttare su MGM+ e Prime Video.

Li è stata scelta per interpretare un personaggio fisso della serie, descritto come una cantante di un importante nightclub di New York. Prima di essere scritturata, l'attrice ha partecipato a serie come Wu Assassins, Evil, Sex/Life e Based on a True Story. Al momento, Li è impegnata nella produzione del prossimo film sui vampiri di Ryan Coogler, diretto da Michael B. Jordan.

Spider-Man: Un Nuovo Universo, lo Spider-Man Noir di Nicolas Cage avrà il suo spinoff

Chi fa parte del cast di Spider-Noir?

Li si unirà alla star principale Nicolas Cage, che ha firmato per riprendere Spider-Man Noir in live-action dopo aver doppiato il personaggio in Spider-Man: Into the Spider-Verse del 2018. Inoltre, anche Lamorne Morris, alumno di New Girl, è stato scritturato per il ruolo di Robbie Robbertson. I fan del franchise di Spider-Man infatti conoscono bene Robbie, uno dei capi di Peter Parker al Daily Bugle. Mentre Peter ha sempre avuto un rapporto difficile con J. Jonah Jameson, Robbie Robertson è stato spesso un fedele collaboratore e amico dell'Arrampicamuri.

Spider-Man: Un nuovo universo, il character poster di Spider-Man Noir

"Lo show racconta la storia di un investigatore privato (Cage) invecchiato e sfortunato nella New York degli anni Trenta, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città", si legge nel logline ufficiale. Sebbene non siano ancora stati forniti ulteriori dettagli sulla trama, alcuni rumor sostengono che Spider-Man Noir affronterà un cattivo molto noto della DC, ovvero Sandman.

Basato sul personaggio Marvel creato da David Hine, Fabrice Sapolsky e Carmine Di Giandomenico, l'adattamento live-action è prodotto esecutivamente da Oren Uziel, Steve Lightfoot, Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal, mentre Uziel e Lightfoot saranno co-showrunner. I primi due episodi saranno diretti e prodotti esecutivamente dal vincitore di un Emmy Harry Bradbeer.