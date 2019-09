Spider-Man: Tom Holland spera di vedere un Uomo Ragno gay in un film

A Tom Holland non dispiacerebbe un giorno vedere uno Spider-Man gay. Non è la prima volta che l'attore si pronuncia a favore della possibilità che il supereroe di Brooklyn possa far parte della comunità LGBT, ma stavolta ha precisato ulteriormente quanto detto in passato durante una intervista su GQ ripresa poi da buona parte dei quotidiani statunitensi.

"Mi era stata posta la domanda 'Pensi che ci dovrebbe essere uno Spider-Man gay?'. Penso che sarebbe un modo progressivo per creare una sorta di nuovo personaggio. Quindi sì, penso che ci dovrebbe essere un giorno, e spero di poter condividere lo schermo con quella persona". Queste le parole di Tom Holland che fanno il paio con la politica della Marvel che si fa sempre più aperta e inclusiva.

Spider-Man - Far From Home, un primo piano di Tom Holland

E' recente, infatti, la conferma che nel MCU comparirà per la prima volta un personaggio apertamente omosessuale in The Eternals ad esempio, così come verrà resa ancora più chiara la sessualità di Valchiria, verosimilmente già nel prossimo Thor, in cui vedremo oltretutto Jane Foster - ovvero Natalie Portman - prendere il posto del dio del tuono.

Thor: Love and Thunder, 5 personaggi LGBT che potrebbero diventare la nuova regina di Asgard

Spider-Man: Far From Home, la prima immagine ufficiale del film

Rimane invece incerto il destino di Spider-Man dopo la rottura con la Sony, a giorni è previsto un nuovo incontro tra i due studios, in cui pare verranno dettate alcune condizioni per una pace. Non è solo per fare un favore ai fan, ma anche a loro stessi visti gli incassi stratosferici di Spider-Man: Far From Home. E c'è anche chi pensa che per agevolare le cose, narrativamente parlando, si possa fare affidamento al concetto di multiverso che entrerà prepotentemente in scena grazie a Doctor Strange 2.