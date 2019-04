Spider-Man: Tobey Maguire commenta le performance dei suoi successori

Il protagonista della prima trilogia su Spider-Man, Tobey Maguire, ha fornito un giudizio sui suoi successori. Maguire ha indossato il costume dell'Uomo Ragno nel 2002 interpretando il personaggio di Peter Parker in tre film diretti da Sam Raimi. Adesso l'attore ha svelato i suoi pensieri sugli attori che sono venuti dopo di lui.

"Quello che sono riuscito a vedere l'ho apprezzato" esordisce Tobey Maguire in un'intervista a The Hollywood Reporter. "Mi sono piaciuti molti entrambi gli attori, anche se non ho visto tutti i film. Credo che entrambi abbiano un grande talento. Mi sono piaciuti gli attori, mi sono sembrati la scelta giusta."

Tobey Maguire e Kirten Dunst nel primo capitolo Spider-man

Spider-Man è stato uno dei primi film di supereroi ad andare incontro a un incredibile successo commerciale. nel weekend del debutto, il film ha superato i 100 milioni di incasso, prima pellicola fdella storia. Dopo la prima trilogia, si è parlato di un quarto film mai realizzato visto che Sony ha optato per il reboot ingaggiando Andrew Garfield come nuovo Peter Parker in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, entrambi diretti da Marc Webb. La prima apparizione di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker risale, invece al 2016 in Captain America: Civil War, per poi ricomparire in Spider-Man: Homecoming e Avengers: Infinity War. Qui trovate il nostro commento alle incarnazione cinematografiche di Spider-Man.

Oggi Tobey Maguire svolge principalmente l'attività di produttore con la sua compagnia, Material Pictures, e a quanto pare il ruolo di supereroe non gli manca più di tanto: "Non penso a cosa vorrei o non vorrei fare. Prendo quello che viene, quello per cui mi sento portato."

A partire dal 24 aprile rivedremo Tom Holland nel ruolo di Spider-Man in Avengers: Endgame e a luglio lo ritroveremo ancora una volta in Spider-Man: Far From Home.

