Spider-Man 2, Alfred Molina ricorda il film: 'Ha cambiato la mia vita completamente'

Nel corso di una nuova intervista nella quale ha passato al vaglio tutta la sua carriera, Alfred Molina ha ricordato con affetto e nostalgia la sua interpretazione di Dottor Octopus in Spider-Man 2 di Sam Raimi, reputandola come quella che gli ha cambiato la vita.

All'epoca noto per i ruoli dell'ingenuo Satipo ne I predatori dell'arca perduta e del muralista messicano Diego Rivera in Frida, Molina ha ammesso di essere andato controcorrente quando ha accettato il ruolo dello stimato scienziato poi impazzito Otto Octavius nel sequel di Spider-Man di Sam Raimi del 2002.

Alfred Molina in una sequenza di Spider-Man 2

Il provino per Spider-Man 2

"È stata una grande sorpresa per me, perché non è il tipo di film per cui mi immaginavo di essere qualificato. Si pensa sempre a questi grandi film d'azione con attori molto fisici, e io non sono mai stato così", ha dichiarato Molina in una retrospettiva sulla sua carriera a Vanity Fair. Molina ha poi raccontato come la moglie di Raimi ha raccomandato l'attore dopo averlo visto in Frida.

"Abbiamo avuto un ottimo incontro. E io continuavo a dire: 'Guardate, sono pronto a farlo. Ma devo essere onesto con voi, non ho mai fatto niente del genere prima d'ora. E di certo non ho mai lavorato a un film con tutta questa tecnologia, non ho mai usato il green screen o cose del genere'", ha continuato Molina.

"Ma quello che ha funzionato è stato un provino, in cui mi hanno dato una versione grezza del costume - la grande imbracatura di pelle con i tentacoli. Poi Avi Arad, che all'epoca era a capo della Marvel, si è tolto gli occhiali da sole e mi ha detto: 'Mettiti questi'. Ho indossato gli occhiali da sole e l'intera sala ha pensato: "Oh, questo potrebbe essere il suo look". E credo che sia stato questo a convincerli".

La storia di Octavius

Come il suo predecessore Green Goblin (interpretato da Willem Dafoe), il Doc Ock di Molina era un personaggio complesso. Dopo che sua moglie, Rosie (Donna Murphy), è morta nello stesso incidente che ha legato le sue braccia potenziate dall'intelligenza artificiale al suo corpo, Octavius ha ceduto al suggerimento dei suoi tentacoli di finire ciò che avevano iniziato: un esperimento che minacciava di distruggere la città con la potenza del sole. Spider-Man ha infine convinto Octavius che le sue braccia lo avevano trasformato in qualcosa che non era: un cattivo.

"La cosa bella di molti cattivi Marvel - e, in effetti, di molti eroi Marvel - è che lo diventano tutti con riluttanza", ha aggiunto Molina.

Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina rivela il motivo del suo ritorno: "Per me si tratta solo di soldi"

"Otto Octavius ha questa terribile tragedia nella sua vita che cambia le cose, e così diventano questi mostri, questi cattivi, quasi contro la loro volontà. E questo conferisce ai personaggi un vero livello di umanità. Gli dà una sorta di dilemma morale da affrontare, e c'è sempre un momento in cui sono alle prese con questo dilemma: 'Devo continuare a fare questo? Dovrei tirarmi indietro? Mi sto comportando da persona cattiva?'. E questo era tutto nella sceneggiatura. Sam ha voluto sviluppare questo aspetto e ha dato al personaggio una profondità e qualcosa a cui il pubblico potesse aggrapparsi. Perché non è più un personaggio bidimensionale. Non è solo il cattivo, è anche il cattivo con una sorta di vita emotiva. E questo, credo, li rende molto più interessanti".