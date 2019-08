Spider-Man: un sito per monitorare il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe

Per monitorare il ritorno di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe è stato creato un sito che ci dirà quando tornerà e soprattutto se tornerà.

Avete capito bene, basta andare su IsSpiderManBackInTheMCU.com in qualsiasi momento e vi verrà data una risposta secca e rapida sulla questione Spider-Man: sì o no. Il sito web è reale al 100% e al momento, dopo la rottura tra Sony e Marvel la risposta che vi apparirà sarà ovviamente un bel no.

Spider-Man - Far From Home, una scena del film con Tom Holland

Per il prossimo futuro, la risposta probabilmente rimarrà negativa, poiché Sony e Marvel hanno ancora del lavoro da fare per trovare (forse) un accordo. La Disney vuole più denaro e il controllo di praticamente tutto, proponendo un co-finanziamento alla Sony al 50%, ma come sappiamo quest'ultima non ha accettato, ponendo fine alla collaborazione.

Oltre al sito web nato in queste ore, sono state avviate molte petizioni su Spider-Man, sono stati creati tanti gruppi di Facebook dove i fan hanno pianificato di prendere d'assalto Sony, visto che la colpa di tutto è stata attribuita a quest'ultima, e al D23 sono stati istituiti persino dei memoriali per commemorare la vita breve ma redditizia di Peter Parker nell'universo cinematografico Marvel.

Da Iron Man a Spider-Man: Far From Home, il franchise Marvel visto da un fan della prima ora

Nonostante tutto le cose su Spider-Man e il disaccordo Sony e Disney non sono cambiate e negli ultimi giorni non ci sono stati sviluppi, quindi monitoriamo costantemente il nuovo sito web per restare sempre aggiornati!