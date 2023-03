Spider-Man: No Way Home, Willem Dafoe infastidito dal ringiovanimento in CGI: "Non sembro poi così vecchio"

Willem Dafoe tornerebbe volentieri nei panni del Green Goblin, ma non gli è andata giù la scelta di ringiovanire il suo personaggio in Spider-Man: No Way Home.

Uno dei più grandi eventi cinematografici del 2021, Spider-Man: No Way Home, ha riunito le più grandi star della saga di Spider-Man in un unico film. E tra i tanti personaggi che hanno fatto ritorno dai titoli passati della saga di Spider-Man c'era anche il villain Green Goblin, interpretato da Willem Dafoe. L'attore, che si è detto disponibile a interpretare il celebre villain anche in futuro, si è però lamentato del ringiovanimento in CGI a lui riservato, sostenendo di non sembrare tanto più vecchio rispetto al passato.

Spider-Man: No Way Home: Willem Dafoe tornerà nei panni del Green Goblin? L'attore risponde

La nuova tecnologia anti-invecchiamento, applicata sempre più di frequente come nel caso di Harrison Ford in Indiana Jones 5, appare però anche un po' inquietante. Uno dei motivi potrebbe essere che la tecnologia è ancora in fase di evoluzione e non sempre dà l'effetto sperato. La star Willem Dafoe sembra pensarla allo stesso modo tanto da dichiarare durante un'intervista della serie Wired Autocomplete:

"Sì, ci sono state un paio di riprese davvero sfocate. Ho pensato che fosse sciocco, perché la questione dell'invecchiamento, ancora non è perfetta. E qual è il punto? Non sembro molto più vecchio, almeno non credo. Merito delle creme idratanti".