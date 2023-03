Spider-Man: No Way Home: Willem Dafoe tornerà nei panni del Green Goblin? L'attore risponde

Parlando della sua esperienza sul set di Spider-Man: No Way Home, Willem Dafoe ha detto la sua sul possibile ritorno del Green Goblin nel MCU.

In Spider-Man: No Way Home, fra le altre cose, vediamo tornare sul set il Green Goblin di Willem Dafoe, confermandosi fin da subito come uno dei più temibili avversari contro cui Spidey si ritrova a fare i conti. Questo personaggio, però, non ha una sua controparte fissa nell'attuale MCU, al punto che i fan hanno cominciato a speculare sulle varie possibilità offerte dal film. Dafoe stesso si è ritrovato a chiarire la situazione sul Goblin, condividendo la propria opinione.

Durante una recente intervista con Inverse, Willem Dafoe è stato interrogato sul suo Green Goblin, precedentemente apparso in Spider-Man: No Way Home, e sulla possibilità di un ritorno in futuro. Queste sono state le parole dell'attore sull'argomento: "Se tutto andasse in quella direzione certo. Voglio dire, è un ruolo fantastico. Mi è piaciuto il fatto che sia stato doppio entrambe le volte. Sono state entrambe esperienze molto diverse, ma mi sono sempre divertito".

Purtroppo queste parole, almeno per ora, lasciano in sospeso un suo potenziale ritorno dato che al momento, dopo Spider-Man: No Way Home, non sembrano esserci progetti in cui potremmo ritrovare il Green Goblin di Dafoe (ricordandovi che si sta smuovendo qualcosa con Spider-Man 4), anche se la speranza è l'ultima a morire.