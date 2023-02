Indiana Jones 5: Harrison Ford ringiovanito con la AI e vecchi filmati di Lucasfilm "Questa è la mia faccia"

Il quinto capitolo di Indiana Jones, in uscita al cinema quest'estate, avrà dei pezzi di storia in cui Harrison Ford sarà ringiovanito digitalmente: ecco come è stato realizzato il tutto.

Indiana Jones e la Ruota del Destino, questo il titolo ufficiale del prossimo capitolo del franchise, vedrà un Harrison Ford ringiovanito digitalmente per alcune scene ambientate nel passato. Ma come è stato realizzato l'intero procedimento? Ecco la spiegazione dell'attore.

"Utilizzano questo programma di intelligenza artificiale che riesce a prendere tutti i film presenti nell'archivio di Lucasfilm. Ne ho fatti molti per loro e quindi hanno materiale a sufficienza, anche di scene mai uscite al cinema. Quindi possono estrapolarle per replicare la mia mimica facciale e la mia espressione. Non sono sicuro di come ci riescano, ma posso assicurarti che quella è la mia faccia. Poi mi hanno messo dei puntini e io ho recitato le battute. Fantastico" ha dichiarato harrison Ford ai microfoni del The Late Show di Stephen Colbert.

James Mangold è il regista di Indiana Jones e la Ruota del Destino, sostituendo dietro la macchina da presa Steven Spielberg.

Il protagonista sarà ancora una volta Harrison Ford nel ruolo dell'archeologo che vive incredibili avventure e affronta numerosi pericoli.

Indiana Jones 5: la spiegazione del titolo ufficiale e della storia, cos'è la Ruota del Destino?

Nel cast di Indiana Jones 5, in uscita nei cinema di tutto il mondo a giugno 2023, ci saranno anche Phoebe Waller Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Antonio Banderas e John Rhys-Davies.

La sceneggiatura del sequel è stata firmata da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth. La storia sarà ambientata nel 1969, durante la corsa allo spazio, e mostrerà l'archeologo alle prese con i nazisti.