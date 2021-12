Spider-Man: No Way Home, Tom Holland legge i tweet cattivi con il costume ufficiale (VIDEO)

Tom Holland è stato da Jimmy Kimmel Live con indosso il suo super-abito di Spider-Man: No Way Home, leggendo alcuni tweet poco lusinghieri.

Non si leggono solo i commenti e le critiche belle. Tom Holland si è prestato a commentare i tweet cattivi sul suo ultimo film Spider-Man: No Way Home, durante il programma Jimmy Kimmel Live, indossando il suo fantastico costume.

Tom Holland ha partecipato alla rubrica del Jimmy Kimmel Live, intitolata "Celebrities Read Mean Tweets", in cui insieme a tante altre star di Hollywood ha letto un tweet molto cattivo su di lui. Ma per farlo nella maniera giusta ha indossato il costume di Spider-Man: No Way Home, il nuovo film in cui è protagonista al cinema. Il commento che ha letto non era per nulla carino e diceva: "Tom Holland è un vero cog***ne"

Tom Holland ha fatto il suo debutto come Spider-Man nel 2016, nel film Marvel Captain America: Civil War. Da allora ha interpretato il ruolo di Peter Parker in diversi film del Marvel Cinematic Universe, inclusi tre film incentrati principalmente sulle sue imprese, distribuiti da Sony.

Dopo l'uscita di Spider-Man: No Way Home c'erano dei dubbi sul fatto che la giovane star avrebbe continuato a interpretare il ruolo in futuro, ma la produttrice Amy Pascal ha messo a tacere le preoccupazioni annunciando che una nuova trilogia di Spider-Man è attualmente in lavorazione.