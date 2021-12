Spider-Man: "Zendaya e Tom Holland hanno ignorato il consiglio di non frequentarsi"

La produttrice di Spider-Man: No Way Home, Amy Pascal, era contraria alla frequentazione di Zendaya e Tom Holland fuori dal set, ma le giovani star non le hanno dato retta.

La saga di Spider-Man ha visto nascere un'altra giovane coppia di celebrità, con le star Tom Holland e Zendaya che hanno recentemente confermato la loro storia d'amore nella vita reale. Il tutto, ignorando il consiglio di non frequentarsi della produttrice Amy Pascal.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

In un'intervista con il New York Times, Amy Pascal ha rivelato di aver cercato di scoraggiare Zendaya e Tom Holland, che interpretano MJ e Peter Parker nell'ultima trilogia, dal frequentarsi fuori dal set. Amy Pascal aveva dato lo stesso consiglio, anche in quel caso senza successo, a Andrew Garfield ed Emma Stone, che hanno avuto una lunga relazione dopo essere stati scelti come protagonisti di Spider-Man.

Perfino Tobey Maguire e Kirsten Dunst si sono frequentati brevemente all'epoca della trilogia di Sam Raimi, suscitando la preoccupazione del regista, anche se in seguito ha ammesso che la loro rottura non ha influito sulla loro chimica sullo schermo. Tuttavia, l'ex dirigente della Sony Amy Pascal resta convinta che sia meglio per le star non mescolare l'utile al dilettevole.

"Ho preso Tom e Zendaya da parte, separatamente, quando li abbiamo scelti per la prima volta e abbiamo tenuto una conferenza", ha detto al Times. "Non uscite insieme, semplicemente non fatelo. Avevo dato lo stesso consiglio ad Andrew ed Emma. Può solo complicare le cose, sapete? E tutti mi hanno ignorato."

Quando Zendaya e Tom Holland si siano messi insieme non è dato sapere, ma il tour promozionale di Spider-Man: No Way Home li ha visti più uniti e innamorati che mai. Il frutto della loro alchimia è visibile sul grande schermo, dove Spider-Man: No Way Home sta mietendo incassi record sia negli USA che nel resto del mondo.