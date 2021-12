Spider-Man: No Way Home, Kevin Feige: "Stiamo sviluppando altre storie!"

Interrogato dal The New York Times, Kevin Feige ha dichiarato che il franchise di Spider-Man proseguirà con altre storie anche dopo Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home è attualmente in sala ma il franchise con il celebre Uomo Ragno non finisce mica qui! Parola di Kevin Feige che, in occasione di un'intervista con il The New York Times, ha dichiarato di essere al lavoro su altre storie con Spider-Man.

Come riportato da Deadline, il capo dei Marvel Studios ha raccontato: "Disney e Sony si sono attivate per scrivere altre storie su Spider-Man. Io e Amy siamo al lavoro! Lo dico perché non voglio che i fan subiscano altri traumi da separazione come quello patito dopo Far from Home!".

Kevin Feige allude alle notizie circolanti tra agosto e settembre 2019 sulla fine delle negoziazioni tra Disney e Sony circa il trattamento del personaggio di Spider-Man. A quell'epoca, sembrava davvero che Spider-Man potesse uscire dal Marvel Cinematic Universe. Anche Amy Pascal ha sottolineato l'enorme quantitativo di storie che attende soltanto di essere narrato.

A questo proposito, la produttrice ha dichiarato: "Alla fine del film, Spider-Man compie una decisione importantissima che ha a che fare con il sacrificio. Non lo avevamo mai visto in una situazione così complessa. Questo suo stato sblocca un gran numero di storie da poter raccontare". Nel corso di un'intervista con Fandango dello scorso novembre, la produttrice aveva dichiarato: "Non è l'ultimo film che faremo insieme a Marvel. Abbiamo sempre pensato a una trilogia. Adesso che questa è terminata, ne produrremo un'altra!".

A proposito della collaborazione tra Marvel e Sony, Amy Pascal ha raccontato: "Noi produttori speriamo sempre che tutto vada bene! Con Kevin mi trovo benissimo e vorrei poter collaborare a vita con lui!". Spider-Man: No Way Home è stato distribuito il 17 dicembre nei cinema di tutto il mondo e ha già incassato più di 165 milioni di dollari al botteghino.