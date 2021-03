Spider-Man: No Way Home, per Tom Holland è "il film Marvel più difficile da realizzare"

Spider-Man: No Way Home è il film Marvel più difficile da realizzare, parola di Tom Holland, attualmente impegnato sul set di Atlanta.

Tom Holland ha ammesso di considerare Spider-Man: No Way Home "il film Marvel più difficile da realizzare" nel corso di un'apparizione nel podcast Skip or Watch che lo ha visto coinvolto mentre è impegnato nelle riprese del nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno.

"Al momento sto lavorando a Spider-Man: No Way Home; è un gran divertimento, ma è molto dura. Si tratta del film Marvel più difficile che abbiamo realizzato" confessa Tom Holland.

Di recente, l'attore inglese ha lavorato al drammatico Cherry, all'action Uncharted e ora sta ultimando la lavorazione di Spider-Man: No Way Home ad Atlanta.

Nel podcast, Tom Holland ha inoltre commentato il finale di Wandavision definendola la sua serie Marvel preferita, finora:

"Sto amando WandaVision, al momento è il mio show preferito di sempre tra quelli Marvel [includendo anche le produzioni Marvel Television]. E poi, lo sapete, è noto il mio bizzarro e complicato rapporto con quei due, Sam e Bucky/Mackie e Stan, ma li adoro e non vedo l'ora di guardare il loro show e scoprire cosa succede. E Loki, anche quello sembra davvero figo!".