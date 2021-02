Spider-Man, Tom Holland: "Se Marvel mi chiedesse di fare altri 10 film, potete scommetterci che direi di sì"

Tom Holland si prenderà anche una meritata pausa dopo Spider-Man: No Way Home, ma l'attore è pronto a tornare nei panni dell'Uomo Ragno ogni volta che gli verrà richiesto.

Nei giorni scorsi, Tom Holland ha affermato di volersi prendere una piccola pausa dopo la fine delle riprese di Spider-Man: No Way Home, essendo l'unico periodo dopo tanti anni in cui non sarà sotto contratto per qualche film. Ma se pensate che sia disposto ad appendere gli stivaletti di Spider-Man al chiodo, non sapete quanto vi state sbagliando, sarebbe infatti pronto a fare altri 10 film con Marvel.

Spier-Man: Homecoming: Tom Holland nel nuovo trailer del film

Ai microfoni di USA Today, Tom Holland ha dichiarato di essere disposto a tornare nei panni di Peter Parker in qualsiasi momento, e per tutto il tempo che gli sarà concesso/richiesto:

"Sono molto fortunato nel sembrare abbastanza giovane per poter continuare interpretare questo arrampicamuri diciassettenne, e lo farò fino a quando me lo permetteranno" ha sentenziato. "Se mi volessero per realizzare altri 10 film di Spider-Man, potete scommetterci che sarei lì pronto, in prima fila". Altri 10 film? Chissà se si arriverà mai a tanto... Ma con i Marvel, come ci ha ricordato recentemente anche Kevin Feige, vale sempre il motto "mai dire mai".

Intanto però, Holland si prenderà una meritata pausa, una volta terminato di girare No Way Home:

"Mi prenderò una pausa e viaggerò per il mondo. È la prima volta da Spider-Man: Homecoming che non sono sotto contratto con qualcuno. Potrei anche andare a sciare, perché è qualcosa che finora non mi è stato permesso fare data la pericolosità dello sport. Sono stato molto attento in questi ultimi anni, ed è uno dei motivi per i quali sono così ossessionato dal Golf: è l'unico sport che posso praticare senza temere infortuni".

Spider-Man: No Way Home arriverà a Natale nelle sale, per festeggiare tutti insieme in pieno stile Marvel.