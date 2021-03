Tom Holland è un fan di WandaVision: "La mia serie Marvel preferita, finora"

Mancherà ancora un po' all'arrivo di Spider-Man: No Way Home al cinema, ma nel frattempo i Marvel Studios stanno tenendo banco con le nuove serie tv di Disney+ come WandaVision e prossimamente The Falcon and The Winter Soldier. Ma cosa ne pensa Tom Holland al riguardo?

Spider-Man: Homecoming, Tom Holland in una scena del film

Intervistato da Screen Rant in occasione del suo ultimo film, Cherry, diretto dai registi di Avengers: Endgame Anthony e Joe Russo, l'interprete di Peter Parker ha reso noto tutto il suo entusiasmo per i nuovi titoli del MCU: "Sto amando WandaVision, al momento è il mio show preferito di sempre tra quelli Marvel [includendo anche le produzioni Marvel Television]" ha affermato "E poi, lo sapete, è noto il mio bizzarro e complicato rapporto con quei due, Sam e Bucky/Mackie e Stan, ma li adoro e non vedo l'ora di guardare il loro show e scoprire cosa succede. E Loki, anche quello sembra davvero figo!".

Holland aveva precedentemente espresso la volontà di girare un cameo per WandaVision, ma da quel che abbiamo visto nell'ultimo episodio, sfortunatamente non è andata così. Chissà però se non possa accadere per un'altra delle serie citate, o magari anche qualche progetto futuro targato Marvel Studios e Disney+.

Intanto, ci prepariamo ad assistere a una pellicola che, stando ai rumor, dovrebbe riservarci davvero tante sorprese quando approderà sul grande schermo il prossimo dicembre: Spider-Man: No Way Home. Sempre che Tom non si faccia scappare prima qualche spoiler...