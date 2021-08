Spider-Man: No Way Home, secondo una teoria dei fan il Doctor Strange del trailer sarebbe in realtà Mysterio

Seconda una delle tante teorie dei fan scaturite dalla visione del trailer di Spider-Man: No Way Home, lo strano comportamento di Doctor Strange si spiegherebbe col fatto che dietro il Mago si celerebbe, in realtà, Mysterio.

Il trailer di Spider-Man: No Way Home ha infranto tutti i record di visualizzazione spingendo i fan a vedere e rivedere il filmato per cogliere ogni dettaglio e catturarne tutti gli easter egg in esso contenuti. Le molteplici visioni hanno alimentato varie teorie, tra le più accreditate ve n'è una che motiverebbe lo strano atteggiamento del Doctor Strange nel promo col fatto che, dietro la sua identità, si celerebbe in realtà Mysterio!

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

L'idea che Mysterio sia vivo non è poi così sorprendente. È il maestro delle illusioni e i fan hanno sospettato fin da subito che non fosse realmente morto dopo il finale di Spider-Man: Far From Home. In molti ipotizzano adesso che si celi dietro le spoglie di Doctor Strange, il che spiegherebbe il comportamento inusuale del Dottore sottolineato nell'analisi del trailer di Spider-Man: No Way Home.

In primo luogo, è impossibile non notare che l'inverno è arrivato al Sanctum Sanctorum. C'è un'ondata di gelo nella residenza di Stephen Strange, con il Dottore alle prese col freddo e Wong presumibilmente in viaggio verso climi più caldi - o per apparire in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Alcuni utenti hanno, inoltre, colto un momento particolare nel trailer in cui un arrabbiato manifestante contro Spider-Man tiene in mano un cartello che recita semplicemente "Devil in Disguise" e, infine, c'è la scelta del vestito di Strange che vediamo per la prima volta con indosso una felpa. Nella scena in cui Strange e Parker sono sul tetto del treno in corsa, inoltre, lo Stregone Supremo non indossa il suo caratteristico Mantello della Levitazione. Lo abbiamo già visto senza mantello, ma in questa situazione ci appare piuttosto strano.

Spider-Man: No Way Home, tutti gli easter egg nel trailer del film in un video

Altrettanto strana la neve all'interno del Sanctum. Secondo alcuni fan, potrebbe provenire dal momento in cui Hulk si è schiantato contro il tetto dell'edificio in Avengers: Infinity War e magari il buco sul soffitto non è stato ancora riparato, ma chi lo sa...

Mysterio potrebbe aver imparato la magia fingendo di essere il dottor Strange? In tal caso, dove si trova il vero Doctor Strange? e come può Wong non essersi accorto dello scambio di identità? Troppe domande senza risposta, anche se la teoria potrebbe non essere del tutto campata in aria. Chiarezza sarà fatta con l'uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home, fissata per il 17 dicembre 2021.