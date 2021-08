Spider-Man: No Way Home, tutti gli easter egg nel trailer del film in un video

Dopo l'uscita del trailer di Spider-Man: No Way Home, i fan del supereroe Marvel hanno analizzato ogni minimo dettaglio del video, dal quale emergono diversi easter egg ed alcune curiosità che non fanno altro che aumentare l'hype per il film in uscita il 17 dicembre 2021.

In queste ore, l'attenzione dei fan Marvel è rivolta al trailer di Spider-Man: No Way Home, l'attesissimo film diretto da Jon Watts che segnerà il ritorno di Tom Holland nel ruolo dell'amato supereroe, a due anni di distanza da Far From Home. Il filmato in questione, dopo essere stato leakato, è stato rilasciato ufficialmente da Sony ed ha entusiasmato tutti coloro che sanno bene quanto il film rappresenti un tassello essenziale nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, soprattutto dopo quanto emerso da WandaVision e Loki. Le immagini anticipano scene entusiasmanti e importanti ritorni, concentrando anche un gran numero di easter egg che non sono sfuggiti all'occhio attento dei fan di Spidey.

Il trailer di Spider-Man: No Way Home si apre con la scena che vede Peter Parker e MJ sdraiati su una terrazza. La ragazza interpretata da Zendaya sta leggendo un giornale e la telecamera che la inquadra mostra un graffito con scritto "Dikto". Il riferimento è a Steve Dikto, co-creatore sia Spider-Man che di Doctor Strange, il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch che in questo film avrà un ruolo chiave.

Successivamente, nel trailer vediamo Spider-Man che tiene in braccio MJ e vola tra i grattacieli di New York. Muovendosi in gran velocità tramite le sue ragnatele, Spidey passa vicino ad un mega manifesto che ritrae il suo volto e la scritta "Nemico pubblico numero 1". Nella foto vediamo metà faccia di Peter e metà faccia di Spider-Man: in questo caso, il costume indossato dal supereroe sembra essere proprio quello storico dei fumetti Marvel che faceva scattare il "senso del ragno".

Procedendo con la visione del trailer, vediamo Peter Parker mentre viene interrogato dalla polizia. Durante il dialogo tra le parti, si vede un uomo che sbatte sul tavolo una lunga serie di documenti che potrebbero servire per scagionare Spidey. Come molti fan hanno notato, ad indossare quella camicia bianca e la cravatta nera potrebbe essere Matt Murdock, lo storico avvocato che nella serie Daredevil è stato interpretato da Charlie Cox. A questo punto, tutti si chiedono se l'attore britannico prenderà parte al film con Tom Holland.

Subito dopo questa scena, il trailer di Spider-Man: Far From Home mostra Peter Parker mentre cammina per strada e la gente gli punta il dito contro, credendolo un assassino ed un pericolo pubblico. In particolare, vediamo un uomo che tiene in mano un cartello con scritto "Devil in Disguise", ovvero "Diavolo sotto mentite spoglie", con una foto di Tom Holland sopra. Questo è un dettaglio interessante perché No Way Home sembra essere tratto in gran parte da una trama Marvel Comics chiamata One More Day, in cui il mondo scopre che Peter Parker è davvero Spider-Man, e quindi Peter deve trovare un modo per far dimenticare a tutti la sua identità segreta. Nei fumetti, come in No Way Home, il supereroe si avvicina per la prima volta al Dr. Strange. Ma poi Strange lo rifiuta, così finisce per fare un patto con il diavolo della Marvel, Mephisto. Quindi questo cartello è un riferimento al ruolo di Mephisto nel fumetto? O prefigura il fatto che Mephisto avrà effettivamente un ruolo in No Way Home?

Andando avanti, nel trailer vediamo Peter Parker mentre raggiunge Doctor Strange al Sanctum Sanctorum che, in questo caso, appare completamente ricoperto di neve. Questa potrebbe essere la conseguenza della distruzione della Gemma del Tempo, oppure dello schianto di Hulk sul tetto in Avengers: Infinity War, anche se non sappiamo perché non sia stato riparato negli anni successivi agli eventi di quel film. La neve indica che ci siamo spostati dall'autunno all'inverno, confermando potenzialmente i rapporti secondo cui gli eventi del trequel si svolgeranno per diversi mesi anziché giorni. Ad ogni modo, sembra che Spider-Man: No Way Home si svolga contemporaneamente a Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, visto che nel trailer si intravede Wong che sembra diretto al torneo di combattimento.

Nel trailer, Spider-Man indossa un costume nero e oro. Subito dopo la visione del trailer, molti hanno ipotizzato che tale costume gli sia stato dato da Strange per riuscire a gestire meglio gli effetti del viaggio nel Multiverso. Nel filmato, Peter lo indossa mentre si ritrova all'interno di un centro per senzatetto, il Fealt, lo stesso che si vede anche nel videogioco del supereroe Marvel.

Una delle parti più elettrizzanti del trailer è senza dubbio quella in cui viene ufficializzato il ritorno dei Sinistri Sei, i villain di Spider-Man che faranno ritorno tramite il multiverso. I fan possono così vedere il Doctor Octopus di Alfred Molina, il Green Goblin di Willem Dafoe ed anche Electro di Jamie Foxx. In altri punti del trailer, non passa poi inosservata la tempesta di sabbia che risulta facilmente riconducibile all'Uomo Sabbia, nonché una figura che lascia pensare che anche Lizard sarà presente nel film.