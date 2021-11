Spider-Man: No Way Home, il ritorno di Green Goblin anticipato nel poster

Un poster davvero rivelatorio per Spider-Man: No Way Home anticipa il ritorno di Green Goblin e di altri villain noti dell'universo dell'Uomo Ragno.

Locandina di Spider-Man: No Way Home

Il poster di Spider-Man: No Way Home offre primo sguardo al ritorno di Green Goblin e non è il solo villain anticipato per il cinecomic in uscita nel periodo natalizio.

Il poster, pubblicato su Twitter dall'account ufficiale di Spider-Man: No Way Home, offre un nuovo sguardo al Doctor Octopus di Alfred Molina e suggerisce il ritorno di Electro (Jamie Foxx) con un fulmine, e perfino di Sandman viste le scie di sabbia che si sollevano alle spalle dell'Uomo Ragno, mentre intravediamo Green Goblin (Willem Dafoe) in miniatura sopra la spalla sinistra dell'eroe.

Mentre abbondonano le anticipazioni sul ritorno di molti villain noti in Spider-Man: No Way Home, Marvel latita nel confermare la presenza degli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield grazie al multiverso. La prova del ritorno di Andrew Garfield sarebbe però contenuta nelle nuove foto dal set di Spider-Man: No Way Home diffuse via social.

Spider-Man: No Way Home: la durata del film è ufficiale ed è epica

Diretto da Jon Watts, il film vede nel cast Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, J.B Smoove e Benedict Wong. Marvel e Sony hanno rilasciato la sinossi di Spider-Man: No Way Home: "Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è stato smascherato e non riesce più a separare la sua vita privata dalle alte aspettative che derivano dall'essere un supereroe. Quando decide di chiedere aiuto a Doctor Strange la posta in gioco diventerà ancora più alta, costringendolo a scoprire cosa davvero significa essere Spider-Man".