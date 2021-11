Spider-Man: No Way Home: la durata del film è ufficiale ed è epica

La durata ufficiale di Spider-Man: No Way Home, finora stimata a 150 minuti, è stata appena rivelata da Ingress e il nuovo minutaggio è semplicemente epico.

Spider-Man: No Way Home è perfino più lungo del previsto: secondo gli ultimi rapporti di Ingress il film avrebbe una durata di 159 minuti, ovvero 2 ore e 39 minuti. Il terzo capitolo della saga del Marvel Cinematic Universe, che dovrebbe vedere Tobey Maguire e Andrew Garfield tornare nei panni dell'Uomo Ragno, ripartirà esattamente dalla scena finale del capitolo precedente.

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Benedict Cumberbatch in una foto del film

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, è stato irremovibile nel tenere sotto controllo le aspettative dei fan: "Le voci sono svariate e molto divertenti, perché molte di esse sono vere e altre, invece, sono false. Il pericolo del gioco delle aspettative è che si desidera sempre che le persone siano entusiaste del film che è stato realizzato e non deluse per un film che invece non esiste".

Anche la star di Spider-Man, Tom Holland, ha espresso alcune incertezze sul suo futuro dopo No Way Home: "Un altro giorno di lavoro sul set di No Way Home, ha un sapore amaro". "Onestamente non lo so", ha aggiunto l'attore, quando gli è stato chiesto di approfondire la parola "amaro".

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

Diretto da Jon Watts, il film vede nel cast Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, J.B Smoove e Benedict Wong. Marvel e Sony hanno rilasciato la sinossi di Spider-Man: No Way Home: "Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è stato smascherato e non riesce più a separare la sua vita privata dalle alte aspettative che derivano dall'essere un supereroe. Quando decide di chiedere aiuto a Doctor Strange la posta in gioco diventerà ancora più alta, costringendolo a scoprire cosa davvero significa essere Spider-Man".