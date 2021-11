Spider-Man: No Way Home, la prova del ritorno di Andrew Garfield nelle nuove foto dal set

Nuove immagini delle riprese di Spider-Man: No Way Home fornirebbero un'ulteriore prova del coinvolgimento di Andrew Garfield nel film.

Grazie a un impressionante lavoro investigativo, Movieweb ha fornito nuovi indizi che suggeriscono la presenza della star di The Amazing Spider-Man Andrew Garfield nell'atteso Spider-Man: No Way Home. Basandosi su una nuova immagine della produzione del sequel dell'MCU, sembra che il personaggio di Tom Holland, a un certo punto del film, si troverà nello stesso seminterrato usato dalla famiglia Parker nella serie The Amazing Spider-Man.

L'utente Twitter @HypefiloPod ha evidenziato in rosso i dettagli dello sfondo e dell'ambientazione comuni alle scene di Spider-Man: No Way Home e alle immagini di The Amazing Spider-Man. Indizio che sembrerebbe confermare il ritorno di Andrew Garfield nonostante le sue numerose smentite.

Il Peter Parker di Garfield incontrerà quello di Tom Holland? Ancora manca la conferma definitiva, ma sappiamo che il film dell'MCU includerà vari villain dei precedenti franchise di Spidey, quindi le premesse per alcuni sorprendenti ritorni ci sono tutte.

In Spider-Man: No Way Home, con la vita e la reputazione di Peter Parker sconvolte dalla rivelazione finale di Spider-Man: Far From Home, Peter chiederà al dottor Stephen Strange di aiutarlo a ripristinare la sua identità segreta con la magia, ma questo incantesimo avrà pericolose ripercussioni. Diretto da Jon Watts e scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, Spider-Man: No Way Home vede Tom Holland nei panni di Peter Parker, insieme a Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove, Benedict Wong, Alfred Molina e Jamie Foxx.

Spider-Man: No Way Home uscirà nei cinema nel periodo natalizio.