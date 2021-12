Spider-Man: No Way Home è il miglior debutto durante la pandemia, quasi tre milioni di euro nel primo giorno

A solo un giorno dall'uscita in sala, Spider-Man: No Way Home segna un debutto record, il migliore dell'emergenza sanitaria, con quasi tre milioni di euro.

Spider-Man: No Way Home dona nuovo ossigeno al box office italiano segnando il miglior debutto in emergenza sanitaria e incassando quasi tre milioni di euro nel primo giorno di uscita.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Secondo i dati Cinetel di ieri, Spider-Man: No Way Home è schizzato in testa alla classifica degli incassi italiani raccogliendo 2,9 milioni di euro e 385.507 presenze in 1215 sale, cone una media per sala di circa 2.300 euro. Una boccata di ossigeno per le sale che faticano a tornare ai livelli pre-pandemia.

Al secondo posto troviamo l'anteprima di House of Gucci, che formalmente uscirà oggi e che, ieri, ha incassato 211.368 euro con una media di 680 euro. Terzo I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini, con 29.222 euro, una media di 158 e un totale di 90.631 euro.

Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe. Tra dubbi interiori e insicurezze il protagonista chiede al collega Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) di far dimenticare a tutto il mondo il suo segreto. Il potente incantesimo lanciato dal Doctor Strange provoca una frattura nel multiverso che ha liberato i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo; toccherà al giovane Peter Parker affrontare la sua più grande sfida e salvare il futuro.