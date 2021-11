Spider-Man: No Way Home, le immagini leaked confermano vari rumor

Le foto rubate dal set di Spider-Man: No Way Home e diffuse in rete conterrebbero la conferma di alcuni gustosi rumor circolati nelle ultime settimane.

Alcune foto leaked di Spider-Man: No Way Home pubblicate sui social media confermano diverse voci che sono circolate sul prossimo film del Marvel Cinematic Universe.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Spider-Man: No Way Home

Sono due le immagini chiave condivise e commentate da Comingsoon.net. La prima mostra Tobey Maguire e Andrew Garfield insieme a Tom Holland, confermando una volta per tutte l'incontro tra le varie incarnazioni di Peter Parker grazie al multiverso Marvel. L'altra immagine mostra Daredevil di Charlie Cox che fa un'apparizione seduto al tavolo con Peter Parker, Zia May e Happy Hogan (Jon Favreau).

Se Andrew Garfield continua a negare l'evidenza rifiutandosi di confermare la sua partecipazione a Spider-Man: No Way Home, lo stesso Tom Holland ha anticipato la scena con Zia May, Happy Hogan e un quarto misterioso personaggio di cui non aveva svelato l'identità.

Spider-Man: No Way Home vede il ritorno di Tom Holland nei panni dell'amato Uomo Ragno, che ora sarà affiancato dal Doctor Strange di Benedict Cumberbatch. Dovrebbero allearsi contro di lui Electro (Jamie Foxx) e Doctor Octopus (Alfred Molina), il cui ritorno e quello di altri noti villain come Green Goblin è stato anticipato nel primo poster di Spider-Man: No Way Home.

Il terzo capitolo della saga di Spider-Man dell'MCU vedrà anche il ritorno della maggior parte degli interpreti dei primi due film, tra cui Zendaya nei panni di MJ, Jacob Batalon nel ruolo di di Ned, Marisa Tomei come zia May, Tony Revolori come Flash e Hannibal Buress come Coach Wilson.

L'uscita italiana di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 16 dicembre 2021.