Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha girato la scena più cool di sempre con un personaggio misterioso

Tom Holland anticipa di aver girato la scena più cool di sempre in Spider-Man: No Way Home, scena che include la presenza di un personaggio misterioso...

Da quando ha indossato il costume di Spider-Man, Tom Holland si è cimentato in una serie di spettacolari sequenze che costellano tutti i suoi film nei panni di Peter Parker, ma in Spider-Man: No Way l'attore svela di aver girato una delle scene di più cool di sempre insieme a un personaggio misterioso.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

Tom Holland, osservato speciale di Marvel per la sua propensione agli spoiler, ha confessato a Empire di non poter dire molto riguardo alla scena in questione se non che "coinvolge Peter Parker, Zia May di Marisa Tomei, Happy Hogan di Jon Favreau e un quarto personaggio misterioso. Si tratta di quattro persone sedute a un tavolo, che conversano su cosa significa essere un supereroe, è stato fantastico. L'altro giorno abbiamo riguardato la scena, io e mio fratello, e siamo rimasti senza parole."

Chi potrebbe essere il quarto personaggio misterioso? Si tratta forse di un altro Avenger, che si unirà al film insieme al preannunciato Doctor Strange? O la scena potrebbe veder concretizzato il tanto discusso crossover tra il Peter Parker di Tom Holland e quelli di Andrew Garfield e Tobey Maguire?

Per il momento non è dato sapere niente. Di fronte alle domande più specifiche, Tom Holland si trincera dietro un "Non lo so. Sono sempre all'oscuro. Nessuno mi dice niente". Per conoscere tutti i dettagli di Spider-Man: No Way Home non ci resta che attendere l'uscita nei cimema del cinecomic fissata per il 1 gennaio 2022.