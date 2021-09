Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield commenta la foto che lo mostrerebbe sul set

Andrew Garfield ha commentato pubblicamente la presunta foto che lo ritrarrebbe sul set di Spider-Man: No Way Home.

Da tempo si ipotizza che nel film Spider-Man: No Way Home appaia anche Andrew Garfield grazie all'esistenza del multiverso e l'ex interprete di Peter Parker ha ora affrontato i commenti relativi a una presunta foto apparsa dal set.

L'attore, ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon, si è ritrovato ancora una volta a dover parlare della sua presunta partecipazione al terzo capitolo delle avventure del giovane eroe interpretato da Tom Holland.

Andrew Garfield, ironizzando sul fatto che sia già stata cancellata dalla rete, ha parlato della foto che si sostiene fosse stata scattata sul set di Spider-Man: No Way Home e che lo mostrerebbe accanto a Tobey Maguire dichiarando: "Ne ho sentito parlare, l'ho vista. E si tratta di un fotomontaggio".

L'attore ha inoltre ammesso che considera Tom Holland il miglior interprete del giovane Uomo Ragno e di essere felice di poter semplicemente godersi la visione dei lungometraggi ispirati ai fumetti come fan e spettatore.

Nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man con star Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen. L'uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 17 dicembre 2021.