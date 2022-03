Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield: "Non ha bisogno di Oscar, è il sesto film più grande di sempre"

Andrew Garfield, durante una recente intervista del The Telegraph, ha detto che Spider-Man: No Way Home non ha bisogno di Oscar: 'è il sesto film più grande di sempre'.

Spider-Man: No Way Home è uscito sulle piattaforme digitali lo scorso martedì e sta per raggiungere la cifra record di 2 miliardi di dollari al botteghino mondiale: per Andrew Garfield questo è più che sufficiente e gli Oscar non sono così importanti, a suo modo di vedere, per un progetto di questo genere.

Ciononostante il film sarà indubbiamente molto presente durante la 94a edizione degli Academy Awards, che avrà luogo il prossimo fine settimana, essendo stato nominato nella categoria dei migliori effetti visivi: oltre a questo, l'ultima speranza per la pellicola è la nuova categoria #OscarsFanFavorite.

Garfield, che già in gara con Tick, Tick... Boom!, che gli ha fatto guadagnare una nomination come miglior attore, e Gli occhi di Tammy Faye, grazie al quale la sua co-protagonista, Jessica Chastain, ha anch'essa ottenuto una nomination come migliore attrice, ha detto la sua a proposito del fatto che Spider-Man: No Way Home non è stato un successo per quanto concerne le nomination ai premi Oscar.

Spider-Man: No Way Home, una foto di Alfred Molina e Tom Holland

Intervistato dal The Telegraph, Andrew Garfield ha recentemente dichiarato: "Voglio dire, è il sesto film più grande nella storia del cinema. Personalmente mi sento abbastanza soddisfatto della risposta del pubblico. Penso che questo sia più che abbastanza".