Spider-Man: Far From Home e la trilogia di Sam Raimi: Kevin Feige spiega la connessione

Spider-Man: Far From Home contiene una connessione con la trilogia di Sam Raimi ed è stato Kevin Feige a spiegare il perchè di questa particolare scelta.

Spider-Man: Far From Home ha nascosto una connessione alla trilogia di Sam Raimi nella prima delle sue scene post-credits. Ma c'è di più, come ha svelato in un'intervista con ScreenRant il produttore Kevin Feige.

Se non avete ancora visto Spider-Man: Far From Home tenetevi alla larga dalle prossime righe: si tratta di spoiler . Chi invece è già stato deliziato al cinema dalla nuova avventura dell'Uomo Ragno di Tom Holland, saprà bene che il film contiene ben due scene dopo i titoli di coda (e in questo articolo abbiamo spiegato entrambe le scene post-credits di Spider-Man: Far From Home): la prima, in particolare, è quella che contiene l'esplicito omaggio alla trilogia originale di Raimi. Spider-Man porta MJ a fare un giro tra i grattacieli di New York. Durante un momento che sembra solo all'insegna della leggerezza e delle schermaglie amorose, tutti si fermano a osservare un notiziario: Quentin Beck/Mysterio (Jake Gyllenhaal) ha girato un video dove accusa Spider-Man di essere il vero colpevole di quanto accaduto a Londra, e ne svela l'identità. Il video è finito sul discusso sito TheDailyBugle.com, il cui direttore è, ovviamente, J. Jonah Jameson!

Come già successo nei film di Sam Raimi, anche in Spider-Man: Far From Home è J.K. Simmons a interpretare il direttore del Daily Bugle anche se, come ha spiegato Kevin Feige, non si tratta propriamente del J.J.J. che conosciamo: "J.K. Simmons è un attore molto versatile. Se guardo al lavoro che ha fatto nei film di Raimi mi rendo conto che può essere lo stesso personaggio ma cambiare personalità con una semplice inflessione della voce. Non era mai stato fatto prima ma lui è qui in veste di un nuovo Jameson: non che provenga da una nuova dimensione o sia sbucato fuori dal multiverso, lui è proprio un nuovo Jameson in questa realtà interpretato dallo stesso attore".

Kevin Feige ha anche spiegato cosa c'è di tanto diverso, perchè dunque non dobbiamo più considerarlo lo stesso J.J.J. conosciuto anni fa: "L'idea dell'editore potente non esiste più. Vendere i giornali, stamparli sono azioni romantiche ma in pratica oggi non esistono. Nell'universo Ultimate il Daily Bugle era già passato da giornale stampato a sito web, ma abbiamo pensato di rendere la nozione ancora più radicale, con questo giornalista che urla di fronte a una telecamera. Abbiamo pensato: chi potrebbe farlo? E la scelta è caduta naturalmente su J.K. Simmons".

L'ultima avventura di Spider-Man (trovate qui la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home), che chiude ufficialmente la fase 3 del Marvel Cinematica Universe, è in questi giorni al cinema, dove sta ricevendo plausi dalla critica di tutto il mondo e dal pubblico, che dimostra il suo grande affetto per il supereroe di Tom Holland sotto forma di incassi stellari.