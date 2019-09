Spider-Man: Far From Home, il trailer dedicato alla Scimmia Notturna!

In occasione dell'arrivo in versione digitale di Spider-Man: Far From Home, Sony ha diffuso un nuovo trailer dedicato alla Scimmia notturna.

Il video mostra infatti alcune delle sequenze del cinecomic con protagonista Tom Holland in cui appare la versione dell'Uomo Ragno che indossa il costume nero.

Nel film Spider-Man: Far From Home il personaggio di Ned, interpretato da Jacob Batalon, decide di soprannominare la particolare versione del giovane eroe Scimmia Notturna, situazione che dà vita ad alcune battute davvero esilaranti.

Il franchise, nelle ultime settimane, è al centro delle notizie a causa del mancato accordo tra Disney e Sony Pictures che ha portato all'uscita del personaggio interpretato da Tom Holland dal Marvel Cinematic Universe, anche se i fan sperano che la trattativa riprenda e abbia un esito positivo.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolge dopo Avengers: Endgame e riporta sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home è stato ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).