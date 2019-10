Spider-Man sarà il leader degli Avengers nell'MCU?

Spider-Man potrebbe essere il nuovo leader degli Avengers nel futuro dell'MCU secondo un rumor che smentirebbe il ruolo centrale di Captain Marvel, almeno per quanto riguarda la saga degli Avengers.

Spider-Man Far From Home, Tom Holland e Jake Gyllenhaal insieme

Gli spoiler corrono in rete. Secondo quanto riportato da Cheatsheet, Mikey Sutton sarebbe intervenuto nel gruppo Facebook privato Geekosity: All Things Pop Culture svelando che Disney sarebbe intenzionata ad acquistare Spider-Man da Sony con un'offerta di 4-5 miliardi di dollari.

Nel post di Sutton si leggerebbe: "10/9/19: Disney vuole comprare Spider-Man. I rumor circolati finora di una trattativa erano errati, soprattutto nella cifra della quotazione. Ciò che ho sentito io è che Disney potrebbe offrire 4 - 5 miliardi per Spider-Man".

A questo spoiler è collegato un secondo leak, diffuso dal canale YouTube dedicato ai fumetti 3 Buck Theater in cui si afferma che Peter Parker (Tom Holland) guiderà gli Avengers. Il leak afferma che Spider-Man sarà il nuovo leader degli Avengers, mentre Captain Marvel sarà alla guida della A-Force, team tutto al femminile.

Spider-Man 3: i Sinistri Sei arriveranno nel Marvel Cinematic Universe?

Secondo il recente rumor, Spider-Man sarà alla guida di un team di Avengers composto da membri più giovani rispetto ai canonici Vendicatori che hanno dominato finora l'MCU, mentre a Captain Marvel, che molti ritenevano pronta a diventare la nuova leader, sarà riservata la guida del team tutto al femminile della A-Force. In questa direzione andrebbe anche la scelta di far tornare nell'MCU Natalie Portman, che sarà la nuova Mighty Thor. Sono inoltre in arrivo su Disney+ una serie su She-Hulk e una su Miss Marvel. Restiamo in attesa di conferma da parte di Marvel.