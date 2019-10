Spider-Man in Venom 2: la foto di Tom Hardy scatena l'hype dei fan

Spider-Man in Venom 2: Tom Hardy accende la curiosità dei fan condividendo una foto in cui indossa il costume dell'Uomo Ragno, e c'è già chi pensa ad un cameo nel film.

Spider-Man in Venom 2: Tom Hardy accende l'hype pubblicando una foto (poi rimossa) in cui indossava il famoso costume dell'Uomo Ragno, scatenando così le congetture dei fan incalliti, che hanno collegato l'immagine a una possibile presenza del Tessiragnatele nel prossimo film dell'attore.

Poco dopo aver condiviso la foto sui social, Tom Hardy l'ha rimossa, forse perché ha scatenato un delirio tale tra i fan che ha preferito eliminare qualsiasi possibile prova di un imminente cameo di Spider-Man in Venom 2. Ovviamente, sui social la foto continua a girare, grazie al previdente screenshot di qualche utente.

In effetti, c'è da dire che Tom Holland ha effettivamente girato un cameo per il primo Venom del 2018, che è poi stato tagliato per via dei diritti reclamati dalla Marvel. Da allora, però, dopo gli accordi tra Sony e Disney, sembra che la figura di Spider-Man possa finalmente tornare nei film Sony, quindi non è escluso che potremo vedere Tom Holland in Venom 2.

Ovviamente, niente è confermato e al momento l'ipotesi è partita solo dai fan, che non vedono l'ora di rivedere Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock in Venom 2. Il nuovo film sarà diretto da Andy Serkis e al fianco dell'attore britannico vedremo anche Michelle Williams e Woody Harrelson.