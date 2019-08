Spider-Man: Far From Home, Cobie Smulders ha girato il film senza sapere delle scene post-credit

Cobie Smulders ha ammesso di non sapere dell'esistenza delle scene dopo i titoli di coda di Spider-Man: Far From Home durante le riprese.

Spider-Man - Far From Home, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders in un momento del film

Come ben sanno i fan che hanno visto Spider-Man: Far From Home, nella prima delle due scene dopo i titoli di coda viene rivelato che Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Maria Hill (Cobie Smulders) sono in realtà due Skrull e lo sono stati dall'inizio del film. Questo colpo di scena si riallaccia a una popolare teoria in cui si sostiene che il personaggio di Maria Hill è uno Skrull fin dalla sua prima apparizione in The Avengers, nel 2012.

Ma la cosa davvero interessante è che Cobie Smulders ha ammesso di non esse mai stata messa al corrente del contenuto della scena post-credits. Dunque lei ha girato Spider-Man: Far From Home, film che ha cambiato il Marvel Cinematic Universe, senza sapere che il suo personaggio, in realtà, è uno Skrull.

"Una settimana prima dell'uscita del film, ho saputo da Kevin Feige che avevano girato una scena extra con Maria e Nick. E' stata aggiunta durante la post-produzione. Quel materiale video appartiene alla prima scena tagliata dal film."

Maria Hill è dunque una Skrull e lo è stata fin dal primo The Avengers? Ecco la risposta di Cobie Smulders: "Potrebbero cambiare le cose per supportare questa teoria, ma nella mente no. Non so dove si trovi, ma la mia speranza è che sia in vacanza da qualche parte. In questo mondo, probabilmente è in missione."

Di fronte alla possibilità di continuare a interpretare il ruolo di Maria hill per tutta la vita nell'MCU, Cobie Smulders risponde divertita: "Mi piacerebbe! Adoro far parte del mondo Marvel. E' un luogo magico e meraviglioso pieno di persone creative, gentili e premurose. Ogni volta che ricevo una chiamata per lavorare con loro, sono sempre felice. Non ho idea di cosa mi riservi il futuro con Marvel, ma sono pronta ad andare avanti".