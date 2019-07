Spider-Man: Far From Home, lo schiocco di Thanos avrà un nuovo nome!

Lo conosciamo come schiocco di Thanos, ma in Spider-Man: Far From Home scopriremo il suo vero nome e soprattutto gli effetti che ha avuto sulle vittime.

Lo schiocco di Thanos, grazie a Spider-Man: Far From Home, avrà un nuovo nome. Il gesto che ha permesso al titano pazzo di eliminare metà della popolazione sulla Terra ha sempre avuto un nome di "lavorazione", attribuitogli dagli addetti ai lavori dai tempi di Avengers: Infnity War, e per gli spettatori è tristemente noto come "lo schiocco", ma nel prossimo film di Spider-Man scopriremo che ha una denominazione ben precisa.

Ora sappiamo che il termine esatto è quello di interruzione: così lo chiamano le persone che sono scomparse e poi riapparse cinque anni dopo, grazie agli eventi verificatisi in Avengers: Endgame.

Lo schiocco di Thanos di Avengers: Infinity War non ha, infatti, riguardato solo supereroi come Spider-Man, Doctor Strange o parte dei Guardiani della Galassia, ma anche tantissima gente comune, come i compagni di classe di Peter Parker alla Midtown School of Science and Technology o la stessa zia May. In Spider-Man: Far From Home ci si focalizzerà sugli effetti che questi avvenimenti in modo più approfondito facendo emergere il senso di spaesamento di chi prima era stato letteralmente cancellato dall'universo e poi, improvvisamente, ne era ritornato a far parte. Con tutte le conseguenze del caso, perché tra Infinity War e Endgame è passato molto tempo, le cose sono veramente cambiate, ma per le vittime è come se tutto ciò non sia mai accaduto. Per chi invece è sopravvissuto tutto ciò è stato invece ancora più devastante.

Il caso di zia May, come fa notare ComicBook, rende bene la situazione. Scomparsa come suo nipote, si ritrova nuovamente nel suo appartamento per scoprire che lì ci vive una nuova famiglia e investe la sua nuova esistenza nell'aiutare un ente di beneficenza che si occupa di persone come lei, ritornate nuovamente alla vita, ma senza un posto dove poter stare. Qualche mese fa, anche Zendaya Coleman, che interpreta MJ, aveva accennato agli effetti della strage di Thanos durante una intervista a Fandango, facendo emergere i risvolti psicologici di questa tragica esperienza: "I nostri personaggi si trovano in una posizione speciale perché ora siamo tornati in un mondo diverso, tutti noi dipendiamo dagli altri un po' più di prima. Dopo questa esperienza dobbiamo fidarci l'uno dell'altro".

Spider-Man: Far From Home, che chiude la terza fase del MCU, è in uscita nelle sale il 10 luglio con Tom Holland ancora nelle vesti dell'iconico Uomo Ragno, Zendaya, la new entry Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Jon Favreau e Marisa Tomei.