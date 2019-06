Spider-Man: Far From Home, Samuel L. Jackson critica i poster sbagliati con Nick Fury

Spider-Man: Far From Home non brilla in quanto a campagna marketing e anche Samuel L. Jackson si è scagliato contro i poster realizzati per il film.

Spider-Man: Far From Home è al centro delle critiche a causa dei poster realizzati per promuovere i film e ora anche Samuel L. Jackson si è scagliato contro le scelte compiute a causa di un errore nel look di Nick Fury.

L'attore ha infatti condiviso online l'immagine di due locandine poste una accanto all'altra e in cui si evidenzia la leggerezza compiuta.

I fan della Marvel hanno condiviso con Samuel L. Jackson le immagini dei poster di Spider-Man: Far From Home che mostrano il leader di S.H.I.E.L.D. Nick Fury con una benda sull'occhio sbagliato. Samuel L. Jackson ha quindi scritto: "Che ca**o sta accadendo qui?!?!? #delletesterotoleranno #occhiosinistromuthafukkah".

L'ira della star si aggiunge quindi all'ironia causata da poster non particolarmente curati nei dettagli dei fotomontaggi, situazione che aveva spinto i fan a dare spazio alla propria creatività in modo esilarante.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).