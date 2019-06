Spider-Man: Far From Home, gli ironici poster realizzati dai fan!

Il poster di Spider-Man: Far From Home per la versione IMAX ha scatenato l'ironia dei fan online che hanno condiviso le proprie creazioni sui social.

Spider-Man: Far From Home ha qualche problema con i poster che hanno suscitato grandi critiche da parte dei fan a causa di un lavoro non paticolarmente brillante dal punto di vista grafico.

Online sono quindi state condivise molte creazioni davvero originali che ironizzano sulla locandina realizzata per il cinecomic Marvel.

A suscitare il maggior numero di reazioni negative è il poster ideato per la versione IMAX di Spider-Man: Far From Home che sembra essere il frutto di un lavoro poco accurato con Photoshop. In breve tempo online sono state pubblicate sui social numerosi fotomontaggi all'insegno dell'ironia e del divertimento, tra chi ha letteralmente scarabocchiato a chi ha realizzato un collage in stile scolastico.

I risultati sono esilaranti e in alcun caso non sfigurano a confronto con l'originale proposto dalla Marvel, eccone alcuni:

WHO THE HELL IS MAKING THE SPIDER-MAN MOVIE POSTERS?!? FIRE THEM!!! pic.twitter.com/oxVN8dQxt2 — jonathan (@jaysquivel) June 12, 2019

Sony's Spider-Man Far From Home posters just keep getting better wow 😍 pic.twitter.com/kK1eCkBMUd — lilyana ⎊ (@underthewallows) June 12, 2019

yall like my spider-man ffh poster pic.twitter.com/kt0RaG9CpN — joe aka rene ferry's husband (@toe_sucker69) June 12, 2019

BREAKING: Sony has released a brand new poster for Spider-Man: Far From Home pic.twitter.com/3cHjTBQK1g — Totally Real Movie News (@TotallyRealMovi) June 11, 2019

omg the new spider-man poster 😍 pic.twitter.com/dJxAg2AWLb — 𝐝𝐚𝐧𝐢 (@sunsetsdiscos) June 13, 2019

The Spider-Man Far From Home Posters are finally getting better. pic.twitter.com/XRFrfiYKcv — Dango (@StrawHatDango) June 13, 2019

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).