Spider-Man: Far From Home, record d'incassi al debutto negli USA

Spider-Man: Far From Home ha debuttato negli USA stabilendo un nuovo record d'incassi e puntando a una settimana di programmazione nelle sale da primato.

Spider-Man: Far From Home ha stabilito un record d'incassi guadagnando ben 39.3 milioni di dollari nel primo giorno di programmazione negli Stati Uniti. Il film con protagonista Tom Holland diventa così il miglior risultato di sempre nella giornata di martedì superando The Amazing Spider-Man, con protagonista Andrew Garfield.

Il cinecomic diretto da Jon Watts ha debuttato in ben 4.634 sale del Nord America e gli esperti sostengono che Spider-Man: Far From Home possa arrivare a quota 125 milioni in 6 giorni, circa 8 milioni in più rispetto al debutto registrato nel 2017 da Homecoming, il film con cui Tom Holland ha debuttato nel ruolo di Peter Parker.

Il film non dovrebbe quindi avere rivali ai box office americani dovendo affrontare l'horror Midsommar, Annabelle 3, la commedia musicale Yesterday e i film Disney Toy Story 4 e Aladdin.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).