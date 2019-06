Spider-Man: i nostri voti ai Peter Parker visti al cinema (VIDEO)

In attesa di Spider-Man: Far From Home, ne approfittiamo per rievocare gli Spider-Man del cinema e assegnare a ciascuno di loro un voto (d'altronde è anche tempo di pagelle...)

C'è una frase scolpita nei nostri cuori. Una frase che recita: "Da grandi poteri, derivano grandi responsabilità". Con l'insegnamento di zio Ben sempre in testa, in questo video ci dedicheremo al nostro amichevole Arrampicamuri di quartiere, a quello Spider-Man che dal 1962 a oggi si è fatto amare da lettori e spettatori di tutto il mondo. Supereroe umano per eccellenza, Peter Parker è sempre stato un personaggio col quale il pubblico ha empatizzato immediatamente. Sì, perché al di là dei suoi straordinari poteri ragneschi e dei volteggi tra i grattacieli di New York, Parker affronta problemi comuni, come dover pagare l'affitto, lottare per un lavoro e gestire la sua vita sentimentale. Un personaggio trasversale e accessibile che non poteva certo rimanere ingabbiato nelle tavole dei fumetti. E così, ecco che Spider-Man approda anche al cinema con il primo atto dell'amata trilogia diretta da Sam Raimi. Una saga di grande successo che, assieme agli X-Men di Bryan Singer, ha inaugurato l'epoca d'oro dei cinecomics. Dal 2002 ad oggi, Peter Parker ha avuto tre incarnazioni, tre declinazioni molto diverse tra loro. E allora, visto che manca meno di un mese all'uscita dell'atteso Spider-Man: Far From Home, film che chiuderà la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe raccontandoci le conseguenze di Avengers Endgame , ci è venuta voglia di riportare Peter tra i banchi del liceo. Come? Dando i voti ai tre Peter Parker visti sul grande schermo, ovvero Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Tra ragnatele, volteggi sui tetti di New York e zie May di vario sex appeal, ecco le nostre pagelle degli Spider-Man cinematografici.

Ecco il video