Spider-Man: Far From Home, mercoledì da record per il film che batte Avengers: Endgame

Spider-Man: Far From Home sta continuando a stabilire record e dominare il box office negli Stati Uniti: nella giornata di mercoledì ha incassato infatti 27 milioni.

Il cinecomic con protagonista Tom Holland ha superato il precedente primato stabilito solo due mesi fa da Avengers: Endgame, che era arrivato a quota 25.3 milioni di dollari. Spider-Man: Far From Home, fino a questo momento, ha già incassato ben 65.5 milioni di dollari nei primi due giorni di programmazione negli Stati Uniti, dove è presente in ben 4.634 sale.

Sony prevede che il film dedicato al giovane supereroe arrivi a quota 125 milioni di dollari nei primi sei giorni nei cinema, anche se il progetto tratto dai fumetti Marvel potrebbe persino raggiungere i 150 milioni.

Il risultato è piuttosto positivo: Homecoming, il primo lungometraggio con Holland nella parte di Peter Parker, aveva debuttato con 117 milioni di dollari nei primi tre giorni, arrivando poi a 334 milioni in Nord America e 880 milioni in tutto il mondo.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).