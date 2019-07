Spider-Man: Far From Home, Jake Gyllenhaal svela l'esistenza di una scena segreta di Mysterio!

Jake Gyllenhaal ha svelato l'esistenza di una scena segreta di Spider-Man: Far From Home in cui Mysterio compare brevemente prima del suo ingresso ufficiale .

A sorpresa, Jake Gyllenhaal ha suggerito l'esistenza di una scena segreta di Mysterio in Spider-Man: Far From Home.

In Spider-Man: Far From Home i fan hanno fatto la conoscenza di Quentin Beck, alias Mysterio. A interpretare il truffatore e illusionista, nel film, è la star Jake Gyllenhaal. Due giorni fa l'attore ha condiviso un interessante indizio legato al film postando su Instagram una foto con indosso una camicia hawaiiana che definisce il suo "look preferito" in Spider-Man: Far From Home. Nel posto suggerisce ai fan di guardare con attenzione il suo personaggio aggiungendo l'hashtag #wheresbeck.

A mettere insieme i pezzi del criptico quesito è l'utente twitter @UptoTASK che ha usato alcuni screenshot di Spider-Man: Far From Home per svelare che Quentin Beck è proprio accanto a Peter Parker (Tom Holland) a Venezia mentre lo studente si prepara a comprare una collana per MJ (Zendaya).

Molti fan sono rimasti sorpresi nello scoprire che Quentin Beck/Mysterio era già apparso in un piccolo easter egg a Venezia prima del suo spettacolare ingresso mentre è intento a combattere lo Water Elemental, presentandosi ufficialmente a Peter Parker. I fan più attenti ai dettagli avevano notato la breve comparsata veneziana, ma la maggior parte ha ammesso di non essersi accorta della misteriosa apparizione di Gyllenhaal.

beck stalking peter before anything even happened lol — María ‎⎊ (@BebeLiza_) July 12, 2019

