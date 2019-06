Spider-Man: Far From Home, la durata conferma un'epica teoria su Marvel

La durata ufficiale di Spider-Man: Far From Home confermerebbe un'epica teoria su Marvel.

La durata ufficiale di Spider-Man: Far From Home confermerebbe una suggestiva teoria su Marvel.

Ieri è stata rivelata la durata ufficiale di Spider-Man: Far From Home, lontana dalla maratona a cui Avengers: Endgame ha sottoposto gli spettatori tanto da spingere star come Mark Ruffalo a fornire consigli su come resistere al bisogno di andare in bagno durante la visione.

Come sappiamo, tutti i film del Marvel Cinematic Universe sono interconnessi tra loro, a livello di cui spesso neppure ci rendiamo conto. La conferma arriverebbe dalla durata annunciata per Spider-Man: Far From Home, 129 minuti, numero tutt'altro che casuale. Se si somma alle durate delle pellicole dell'MCU, si raggiungono i 3.000 minuti. I fan Marvel conoscono molto bene il significato di questo numero che rievoca immediatamente il toccante "Ti amo 3.000" detto da Tony Stark alla figlia in Avengers: Endgame.

La Infinity Saga dura un totale di 3.000 minuti lasciando intendere una pianificazione capillare di ogni dettaglio del franchise da parte dei Marvel Studios. Marvel, per adesso, non ha commentato la scoperta dei fan sulla durata totale del franchise, ma sappiamo che Spider-Man: Far From Home è stato montato in modo da avere una durata ben precisa, come confermano i calcoli.

Spider-Man: Far From Home concluderà la Fase 3 dell'MCU e anticiperà il futuro del franchise dopo gli eventi di Avengers: Endgame. L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, è fissata per il 10 luglio.