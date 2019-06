Spider-Man: Far From Home, svelata la durata ufficiale del cinecomic

Ecco la durata ufficiale di Spider-Man: Far From Home, niente maratone senza poter andare in bagno stavolta!

A due settimane dall'uscita, la durata ufficiale di Spider-Man: Far From Home è stata svelata. La nuova avventura del Marvel Cinematic Universe arriverà nei cinema italiani a partire dal 10 luglio e racconterà il mondo post Avengers: Endgame. A differenza del predecessore, stavolta non saranno necessari piani strategici per andare in bagno.

Spider-Man: Far from Home - Tom Holland in un'immagine del trailer del film

Secondo la British Board of Film Classification, Spider-Man: Far From Home avrà una durata di due ore e 9 minuti, quattro minuti meno di Spider-Man: Homecoming. Per l'MCU è una durata media, visto che il film più breve del franchise è Thor: The Dark World, che dura 1 ora e 52 minuti, mentre Avengers: Endgame, con le sue 3 ore e 2 minuti, resta il film più lungo della saga.

Spider-Man: Far From Home -Mysterio

I Marvel Studios e Sony non volevano un film più lungo del necessario, perciò si sono limitati nella durata. Due ore sono ormai uno standard per i blockbuster e Spider-Man: Far From Home, almeno sulla carta, sembra voler mantenere un certo equilibrio. Cosa ci aspettiamo dal film diretto da Jon Watts? Sappiamo che Peter Parker dovrà elaborare il lutto per la perdita del suo mentore Tony Stark. Peter lascerà gli Stati Uniti per recarsi in Europa con i compagni di scuola, ma la sua vacanza verrà interrotta dall'arrivo di Nick Fury. La principale novità del film è l'arrivo di Jake Gyllenhaal nel ruolo di Mysterio, che nei fumetti Marvel è un noto villain illusionista, ma nel trailer di Spider-Man: Far From Home è stato presentato come un alleato di Spider-Man che proviene da una versione alternativa della Terra nel multiverso. Chissà, magari anche questa è un'illusione.