Venom 2: Tom Hardy confermato nel cast. Crossover con Spider-Man in arrivo?

Tom Hardy tornerà in Venom 2, ma Tom Holland gli farà compagnia in un crossover con Spider-Man?

Era nell'aria da tempo e ora è ufficiale. Dopo il successo del primo Venom, il ritorno di Tom Hardy nel sequel era quasi certo. La conferma arriva dalla produttrice Amy Pascal, la quale ha svelato che a breve rivedremo il divo inglese nei panni di Eddie Brock, della cui performance abbiamo parlato nella nostra recensione di Venom.

Resta, però, un altro nodo da sciogliere. Da tempo c'è chi invoca un crossover tra Venom e Spider-Man. Il villain simbionte interpretato da Hardy incontrerà prima o poi il suo naturale nemico? Amy Pascal è una delle produttrici di punta dello Spider-Man franchise a Sony e anche se ora la compagnia ha collaborato con Marvel per far comparire Spider-Man nell'MCU, sony detiene ancora i diritti del personaggio. Chi sogna un'apparizione di Tom Holland prima o poi potrebbe essere accontentato, magari anche in Venom 2. Ecco cosa ha dichiarato Amy Pascal riguardo al ritorno di Tom Hardy:

"Posso dire che Tom Hardy tornerà a interpretare magnificamente il personaggio come nessun altro potrebbe. Sony ha fatto un gran lavoro creando questo franchise e infondendogli vita, creandogli un suo universo. Poi c'è Tom Hardy. Quando pensi a Venom, non puoi pensare a nessun altro attore. Una volta che hai visto Tom Hardy nel ruolo, non ti serve sapere altro."

Riguardo all'ipotesi del crossover con Spider-Man e alla possibile apparizione di Tom Holland in Venom 2, la produttrice commenta:

"Ogni film è indipendente dagli altri. La chiave che unisce Venom a Tom Holland, a Spider-Man, allo Spider-Verse è meravigliosa, ma non funziona se i singoli film non funzionano in maniera indipendente. Questo è l'aspetto centrale. Tutti noi vorremmo vedere Tom Holland nel franchise. Chissà, forse un giorno potrebbe accadere. Abbiamo piani per lavorare con Tom Holland in tutto! Ogni film che abbiamo fatto! Meriterebbe di essere in tutti i film a cui ho lavorato!"

Dopo aver alimentato la speranza (seppur vaga) di una futura presenza di Tom Holland nel franchise Sony, Amy Pascal apre anche a una versione live action di Miles Morales, nuova incarnazione di Spider-Man vista in Spider-Man: Un Nuovo Universo: "Non credo che dovreste escludere a priori la possibilità di vedere Miles in un film live-action. Considerate che tutto è possibile, non dobbiamo escludere niente".