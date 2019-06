Spider-Man: Far From Home, la scena con Jimmy Kimmel svela un segreto sul costume

Ecco la clip super esclusiva di Spider-Man: Far From Home con Jimmy Kimmel e Tom Holland che svela un bruciante segreto sul costume dell'Uomo Ragno.

Spider-Man: Far From Home sta per arrivare nei cinema, nell'attesa il Jimmy Kimmel Live ha svelato una clip esclusiva del film che vede coinvolti la star Tom Hollan e lo stesso Jimmy Kimmel, clip che svela un bruciante segreto sul costume dell'Uomo Ragno.

Nella clip Jimmy Kimmel interpreta il commesso della lavanderia in cui Peter Paker porta a lavare il costume di Spider-Man. Il commesso non può fare a meno di chiedere come mai Peter porti ogni due giorni a pulire il proprio pigiama e la sua riposta è esilarante.

Spider-Man: Far From Home, un nuovo poster per il film

Spider-Man: Far From Home, Tom Holland ha svelato il colpevole dei buchi nel multiverso

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton e Jon Favreau, oltre alla new entry Jake Gyllenhaal, nei panni di Mysterio. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts. L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 10 luglio.