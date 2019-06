Spider-Man: Far From Home, Tom Holland ha svelato il colpevole dei buchi nel multiverso

Tom Holland, protagonista di Spider-Man: Far From Home, ha confermato l'identità di colui che ha creato i buchi del multiverso da cui faranno il loro ingresso i nuovi villain del film.

Il trailer di Spider-Man: Far From Home ha svelato un importante legame con Avengers: Endgame: gli eventi del finale del film sugli Avengers avrebbero determinato importanti ripercussioni nella vita di Peter Parker. Il promo ha rivelato l'esistenza del multiverso e il modo in cui questo influenzerà i supereroi.

Il trailer contiene un commento di Nick Fury in cui il capo dello SHIELD svela che lo schiocco di dita ha creato un buco nel multiverso. Adesso l'interprete di Peter Parker, Tom Holland, ha confermato l'informazione svelando l'identità del colpevole di questo buco che permette l'arrivo dei temibili Elementals nell'universo mainstream.

Tom Holland talking about Mysterio and spoiling something about

the Elementals 👀 #SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/62d4G8YSHr — cosmic (@Q82004yousef1) May 27, 2019

"Mysterio nel film è il mio nuovo migliore amico" spiega Tom Holland. "Uniamo le forze per combattere gli Elemental perché quando Thanos ha schioccato le dita queste creature hanno fatto il loro ingresso attraverso un buco dimensionale."

Il produttore Eric Carroll ha specificato il legame tra i villain del film e i classici nemici di Spider-Man nei fumetti: "Abbiamo scavato a fondo nelle storie e nei personaggi. Non vi dirò esattamente quali perché vogliamo che i fan uniscano i puntini da soli. La peculiarità è che stavolta sono basati su villain di livello B di Spider-Man, nei fumetti c'è un villain chiamato Hydro-Man, un tizio fatto d'acqua che però indossa una t-shirt e ha uno strano taglio di capelli... Noi volevamo renderli spaventosi e minacciosi. Sarà divertente vedere Hydro-Man portato al cinema in modo davvero cool."

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 10 luglio.