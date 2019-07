Spider-Man: Far From Home ha creato un buco nella trama di Avengers: Endgame

Spider-Man: Far From Home creerebbe un buco nella trama di Avengers: Endgame. Il nuovo capitolo della saga di Spider-Man, nelle sale americane da qualche giorno, creerebbe un vuoto narrativo nella continuità dell'MCU.

Spider-Man: Far From Home - Un'immagine dal primo trailer

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti su Spider-Man: Far From Home di non proseguire nella lettura di questa news

In Spider-Man: Far From Home, Peter Parker (Tom Holland) eredita un paio di occhiali dal mentore Tony Stark (Robert Downey Jr.). Gli occhiali in questione sono davvero speciali visto che contengono un nuovo "sistema di intelligenza tattica AR" E.D.I.T.H. - Even Dead I'm the Hero - che garantisce l'accesso a una tecnologia in grado di bucare i sistemi di sicurezza più sofisticati e controlla una flotta di droni via satellite capaci di sterminare un obiettivo in pochi minuti.

Sebbene gli occhiali di Peter Parker siano gli stessi indossati da Tony Stark in Avengers: Infinity War nel 2018, possiamo assumere che il sistema di droni non era stato creato al momento in cui Ebony Maw (Tom Vaughan-Lawlor) e Cull Obsidian (Michael James Shaw) hanno invaso New York per sottrarre la Gemma del Tempo da Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Tony Stark ha la tendenza di creare nuove strumenti tecnologici in risposta agli eventi passati, perciò possiamo assumere che E.D.I.T.H. sia stato creato in seguito ai devastanti eventi di Infinity War, dopo la battaglia con il Black Order e Thanos (Josh Brolin) o dopo lo schiocco di dita.

Spider-Man: Far From Home -Mysterio

Nel corso dei cinque anni che seguono lo schiocco di dita di Thanos, Tony Stark avrebbe creato il programma di controllo dei droni che rischia di uccidere il rivale in amore di Peter Parker, Brad (Remy Hii), su un bus in gita in Europa. E.D.I.T.H. e i droni cadranno nelle mano sbagliate quando Peter decide di riporre la sua fiducia in Mysterio pensando a lui come al prossimo Iron Man. Tony Stark muore sacrificandosi dopo aver fermato la minaccia di Thanos e dopo aver annullato gli effetti dello schiocco di dita, ma vista la drammatica battaglia nel compund degli Avengers viene spontaneo chiedersi perché non ha usato E.D.I.T.H. e i droni in Avengers: Endgame. L'unica risposta possibile a questa domanda è che i film sono stati realizzati da due diversi team creativi, anche se Spider-Man: Far From Home funge in parte come epilogo di Endgame.

Ecco cosa hanno dichiarato i montatori di Spider-Man: Far From Home: "Ci hanno mostrato Avengers: Endgame molto presto, ma eravamo già coinvolti nello sviluppo del nostro film. A un certo punto ci siamo fatti una nostra idea del contenuto di Endgame e dopo averlo visto ci siamo detti 'OK. Dobbiamo fare qualche aggiustamento.'"

Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, arriverà nei cinema italiani il 10 luglio.