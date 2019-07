Spider-Man: Far From Home anticipa l'arrivo dei Fantastici Quattro?

Spider-Man: Far From Home potrebbe aver anticipato l'arrivo nell'MCU dei Fantastici Quattro.

Spider-Man: Far From Home potrebbe anticipare l'arrivo dei Fantastici Quattro. Il sequel delle avventure dell'Uomo Ragno farà i conti con le conseguenze dello schiocco di dita di Thanos e della morte di Tony Stark, ma getterà anche i semi del futuro dell'MCU.

Spider-Man: Far from Home - Un'immagine dal primo trailer del film

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti su Spider-Man: Far From Home di non proseguire nella lettura di questa news

Ma non finisce qui, Spider-Man: Far From Home potrebbe anticipare i primi frutti dell'accordo tra Disney e Fox. Verso il finale del film vediamo Spider-Man che vola tra i palazzi di New York City esibendo nuove abilità acrobatica e una maggior confidenza. A un certo punto l'Uomo Ragno atterra di fronte un edificio che risulterà familiare ai fan, la Stark Tower poi divenuta Avengers Tower.

A quanto pare l'edificio è stato venduto a un nuovo acquirente di cui non si conosce l'identità. Gli esperti di fumetti Marvel sono consapevoli che c'è solo un gruppo di supereroi che vive in un grattacielo di Manhattan i cui diritti sono appena acquisiti da Disney e dai Marvel Studios: si tratta dei Fantastici Quattro.

Interrogato sui nuovi proprietari dell'edificio, Kevin Feige ha glissato dichiarando: "Non ho ancora visto nessuna indicazione. Credo che le speculazioni siano positive, sia che siano corrette, come talvolta accade, o sbagliate, il che accade molto spesso."

Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, arriverà nei cinema italiani il 10 luglio. Qui trovate le prime reazioni a Spider-Man: Far From Home.