"Tutto grazie a Tom Holland”: Florence Pugh svela il retroscena su Spider-Man: Brand New Day

L'attrice racconta come una vecchia dichiarazione di Tom Holland abbia acceso l'entusiasmo dei fan e contribuito a portare Yelena Belova nel mondo di Spider-Man.

A Hollywood capita spesso che una battuta, una teoria dei fan o una dichiarazione apparentemente innocua di un attore o regista tornino a galla anni dopo con un significato completamente diverso. È successo anche con Florence Pugh e Tom Holland.

Molto prima che i due condividessero il set di Spider-Man: Brand New Day, l'attore aveva già immaginato pubblicamente un incontro tra l'Uomo Ragno e Yelena Belova. E, secondo Pugh, proprio da lì avrebbe cominciato a prendere forma qualcosa di concreto.

Spider-Man: Brand New Day, l'idea di Tom Holland su Florence Pugh

Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day

Florence Pugh ha raccontato il retroscena durante un'ospitata al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, tornando a un momento preciso della promozione di Spider-Man: No Way Home. Era il 2021 e Tom Holland, invitato a scegliere un personaggio del MCU con cui avrebbe voluto lavorare, sorprese tutti facendo il nome dell'attrice britannica.

"Voglio lavorare con Florence Pugh. È fantastica, è bravissima in Black Widow e in tutti i film che ha fatto", aveva dichiarato Holland all'epoca, aggiungendo che un film capace di mettere insieme Spider-Man e Black Widow avrebbe potuto offrire "una svolta davvero divertente".

Una risposta rimasta impressa anche a Pugh, che all'epoca aveva appena iniziato il proprio percorso nei Marvel Studios. Yelena Belova era stata introdotta da poco e non aveva ancora il peso acquisito successivamente nel franchise. Da Holland, forse, ci si aspettava un nome più altisonante nel MCU e invece è proprio da lì che è nata la prima idea embrionale di ciò che poi avremmo visto nel cinecomic. "Big potatoes", insomma.

"In quel momento la mia Yelena non era ancora grande quanto gli altri supereroi", ha ricordato l'attrice. E proprio per questo la scelta di Holland l'aveva colpita: invece di citare uno dei nomi più ingombranti, aveva puntato proprio su di lei.

L'entusiasmo dei fan ha fatto il resto

Secondo Pugh, però, la dichiarazione di Holland è stata soltanto il primo passo. La vera spinta sarebbe arrivata dalla reazione del pubblico, che iniziò immediatamente a fantasticare su un possibile incontro tra Peter Parker e Yelena.

"I fan si sono entusiasmati tantissimo per quell'idea e da lì le cose hanno cominciato a muoversi", ha spiegato. L'attrice ha quindi attribuito alla co-star una parte importante nella nascita del progetto, riassumendo il tutto con una frase molto chiara: "È successo tutto grazie a Tom".

La dinamica mostra ancora una volta quanto l'immaginario costruito online possa finire per accompagnare e influenzare le decisioni dei grandi franchise. Non significa che siano i fan a scegliere il cast, naturalmente, ma certe combinazioni possono diventare così popolari da restare vive per anni.

Anche per Sadie Sink è partito tutto online

Sadie Sink in una scena del cinecomic

Florence Pugh non è l'unica protagonista di Spider-Man: Brand New Day ad aver visto il proprio nome circolare online prima che il casting diventasse ufficiale. Anche Sadie Sink ha raccontato a Jimmy Fallon di essersi imbattuta nelle indiscrezioni dei fan quando ancora non sapeva di essere davvero in corsa per il film.

"Ho scoperto tutto attraverso le teorie su internet", ha spiegato l'attrice. "Leggevo che sarei stata nel nuovo Spider-Man e pensavo: 'Davvero?'. Due giorni dopo mi hanno chiesto di farlo".

Nel suo caso la coincidenza è stata ancora più sorprendente perché le speculazioni hanno preceduto di pochissimo la proposta reale. Una storia diversa da quella di Pugh, ma che conferma quanto attorno ai film Marvel il confine tra desideri del pubblico, rumor e annunci ufficiali possa diventare particolarmente sottile.

Per Florence Pugh, intanto, Spider-Man: Brand New Day rappresenta un altro passo nella crescita di Yelena Belova nel MCU. Dopo Black Widow e Thunderbolts, l'attrice tornerà anche in Avengers: Doomsday, atteso per il 18 dicembre 2026.