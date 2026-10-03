Paradise Highway stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità sul film con Juliette Binoche e Morgan Freeman

Paradise Highway va in onda stasera su Rai 4 con Juliette Binoche e Morgan Freeman: trama, cast, curiosità e dettagli sul thriller diretto da Anna Gutto

Paradise Highway va in onda stasera, sabato 3 ottobre 2026, alle 21:20 su Rai 4. Il film, diretto da Anna Gutto e uscito nel 2022, è un thriller drammatico che unisce crime, tensione e tematiche legate alla tratta di esseri umani. Protagonista è Juliette Binoche, nei panni di Sally, una camionista che si ritrova coinvolta in una situazione molto più pericolosa di quanto avrebbe potuto immaginare. Nel cast figurano anche Morgan Freeman, Frank Grillo, Hala Finley e Cameron Monaghan.

Trama del film di Rai 4

Sally ha trascorso anni al volante del suo autotreno, mezzo che per lei rappresenta sia un lavoro che un rifugio. Quando suo fratello Dennis finisce in carcere ed è minacciato da altri detenuti, la donna accetta di contrabbandare carichi illegali lungo le autostrade statunitensi per conto di una rete di trafficanti pur di garantirgli la sopravvivenza dietro le sbarre.

La situazione precipita improvvisamente durante l'ultima consegna prima della scarcerazione del fratello: il "carico" che le viene affidato si rivela essere Leila, una ragazzina vittima della tratta di esseri umani. Sconvolta da questa scoperta, Sally si trova davanti a un drammatico dilemma morale e sceglie di spezzare la catena criminale, rifiutandosi di consegnare la giovanissima ostaggio e dando inizio a un rischioso viaggio per metterla in salvo, inseguita sia dai trafficanti che dalla legge.

Paradise Highway: Juliette Binoche in una scena al bar

Paradise Highway, il cast e le curiosità sul film

Al centro di Paradise Highway c'è Juliette Binoche, che interpreta Sally, una donna abituata alla vita sulla strada e costretta a confrontarsi con una scelta che mette in pericolo la sua stessa vita. Frank Grillo veste invece i panni di Dennis, il fratello di Sally, mentre la giovane Hala Finley interpreta Leila. Morgan Freeman è Gerick, investigatore impegnato a seguire le tracce della rete criminale, mentre Cameron Monaghan interpreta l'agente FBI Sterling. Nel cast sono presenti anche Veronica Ferres, Christiane Seidel e altri interpreti.

Tra le curiosità più particolari c'è proprio la preparazione di Juliette Binoche per il ruolo. L'attrice, infatti, si trasferì negli Stati Uniti circa un anno prima dell'inizio delle riprese per imparare a guidare un camion americano, così da rendere più credibile il personaggio di Sally.

Paradise Highway: una scena del film

Un altro dettaglio riguarda le location. Inizialmente le riprese erano previste in New Mexico, ma quando Morgan Freeman entrò nel cast la produzione decise di spostarle in Mississippi, dove vive l'attore. La regista Anna Gutto ha spiegato che il cambiamento contribuì anche a migliorare l'ambientazione della storia.

Il film - qui trovate la nostra recensione- è stato inoltre presentato in anteprima al Festival di Locarno nel 2022 e porta sullo schermo una vicenda che utilizza il viaggio e il mondo degli autotrasportatori come sfondo per raccontare una fuga e, soprattutto, il rapporto che si crea tra Sally e Leila. L'appuntamento con Paradise Highway è quindi per questa sera alle 21:20 su Rai 4, al termine dell'episodio della serie Wild Cards. Il film sarà seguito, alle 23:15, dal thriller Beast.