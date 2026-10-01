Avengers: Doomsday, per i fratelli Russo i fan sono completamente fuori strada su Dottor Destino

Da quando Robert Downey Jr. è stato scelto come Doctor Doom in Avengers: Doomsday, una domanda continua a inseguire il pubblico Marvel: perché affidare proprio all'ex Iron Man il volto del nuovo grande antagonista del MCU? La risposta più immediata è diventata anche la teoria più diffusa, quella secondo cui Victor von Doom sarebbe in qualche modo collegato a Tony Stark attraverso il Multiverso. Anthony e Joe Russo, però, sono intervenuti sulla questione chiarendo una volta per tutte le ipotesi dei fan.

Avengers: Doomsday, i Russo chiariscono: Destino e Tony Stark sono due entità separate

Robert Downey Jr. è Dottor Destino in Avengers: Doomsday

I Russo continuano a suggerire che la risposta più ovvia potrebbe essere quella sbagliata. Parlando del modo in cui è stato concepito il nuovo villain di Avengers: Doomsday, i registi hanno infatti ribadito che Victor von Doom è stato trattato come un personaggio con una propria identità, e non come una variazione di Tony Stark. "Victor von Doom è una creazione a sé. È un personaggio originale ed è stato affrontato interamente in questo modo", hanno dichiarato.

Una precisazione che si aggiunge a quanto Joe Russo aveva già raccontato nei mesi scorsi, quando aveva parlato di "zero somiglianze" tra Tony e Destino. In quel caso il riferimento sembrava riguardare soprattutto personalità e interpretazione, ma la linea seguita dai due registi appare sempre più chiara: il nuovo personaggio di Robert Downey Jr. non sarebbe stato costruito partendo dal Tony Stark che il pubblico conosce ormai da anni.

Ed è proprio questa insistenza a rendere il casting ancora più intrigante. Se Tony Stark e Victor von Doom non condividono nulla, perché affidare entrambi allo stesso attore, per di più al volto più riconoscibile dell'intera storia del MCU? È una domanda legittima e inevitabile, e Marvel lo sapeva bene quando ha riportato Downey Jr. sul palco del Comic-Con.

Le parole dei Russo sembrano allontanare la teoria più semplice, ma non spiegano ancora come il nuovo cinecomic affronterà una somiglianza che per gli spettatori sarà impossibile non notare.

Doctor Doom è una variante di Tony Stark?

Doctor Doom, il nuovo villain del MCU

Il problema è che, davanti a un casting del genere, il Multiverso sembra quasi chiamato in causa per forza. Da qui nasce l'ipotesi più popolare: Doctor Doom potrebbe essere una variante di Tony Stark. Qualcuno ha immaginato anche il percorso inverso, con il Tony conosciuto finora legato in qualche modo a Victor von Doom, mentre altre teorie chiamano in causa magia e manipolazione dell'aspetto per spiegare perché il villain abbia proprio il volto di Downey Jr.

Per ora sono soltanto ipotesi, e i Russo non sembrano avere alcuna intenzione di renderci la vita più facile. Anzi, le loro dichiarazioni vanno nella direzione opposta: Doom dovrebbe essere preso per quello che è, senza considerarlo per forza una versione alternativa di Iron Man. Una scelta che avrebbe senso sulla carta, ma che sullo schermo dovrà comunque fare i conti con un dettaglio piuttosto ingombrante.

Perché quel volto, per il pubblico Marvel, resta quello di Tony Stark. È così dal 2008, quando Downey Jr. ha dato il via all'MCU con Iron Man, e pensare che Avengers: Doomsday possa far finta che questa associazione non esista sembra difficile. Anche nel caso in cui tra i due personaggi non ci fosse davvero alcun collegamento, il film dovrà comunque trovare il modo di trasformare quella familiarità in qualcosa che funzioni dentro la storia, senza farla sembrare soltanto una strizzata d'occhio agli spettatori.