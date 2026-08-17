Spider-Man: Brand New Day supera i 2 miliardi: solo sette film nella storia ci sono riusciti

Il film con Tom Holland ha superato quota 2 miliardi di dollari in appena tre weekend, ed è il secondo titolo più veloce di sempre a superare la soglia alle spalle di Avengers: Endgame

Quel fenomeno di Spider-Man: Brand New Day ha raggiunto quota 2,022 miliardi di dollari dopo appena tre weekend nelle sale, diventando il secondo film più veloce di sempre a superare una soglia che in pochissimi hanno varcato.

Nella giornata di domenica 16 agosto, il nuovo capitolo con protagonista Tom Holland ha ufficialmente superato i 2 miliardi di dollari al box office globale, entrando in un club nel quale finora erano riusciti a entrare soltanto altri sei film nella storia del cinema (nel dettaglio: 785 milioni di dollari incassati in Nord America e a 1,23 miliardi nei mercati internazionali).

Il dato più impressionante riguarda però la velocità. Spider-Man: Brand New Day è infatti il secondo film più rapido di sempre a superare i 2 miliardi, alle spalle di Avengers: Endgame, che aveva raggiunto la stessa soglia dopo appena 11 giorni dall'uscita.

Un risultato eccezionale, anche se si considera che, prima dell'arrivo di Spider-Man: Brand New Day, soltanto altri sei film erano riusciti a superare i 2 miliardi di dollari a livello globale.

Ora il gruppo sale a sette: il nuovo Spider-Man si aggiunge a una lista ristrettissima di blockbuster che hanno trasformato il successo al botteghino in un fenomeno globale:

Avatar - 2,9 miliardi di dollari nel 2009

Avengers: Endgame - 2,7 miliardi di dollari nel 2019

Avatar - La via dell'acqua - 2,3 miliardi di dollari nel 2022

Titanic - 2,2 miliardi di dollari nel 1997

Star Wars: Il risveglio della Forza - 2,07 miliardi di dollari nel 2015

Avengers: Infinity War - 2,03 miliardi di dollari nel 2018

Spider-Man: Brand New Day - 2,022 miliardi di dollari nel 2026

Per trovare un altro film con Peter Parker vicino a questo traguardo bisogna riavvolgere di poco il nastro e tornare a Spider-Man: No Way Home. Il film del 2021 aveva chiuso la propria corsa a 1,9 miliardi di dollari, sfiorando la soglia dei 2 ma senza riuscire a superarla.

Spider-Man: Brand New Day può arrivare a 3 miliardi?

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland e Zendaya in scena insieme

Il traguardo dei 2 miliardi è stato raggiunto molto prima della fine della corsa nelle sale. La domanda, a questo punto, è quanto possa ancora crescere l'incasso del film. Spider-Man: Brand New Day aveva già fatto registrare numeri eccezionali nel weekend di apertura, con 355 milioni di dollari in Nord America e 932 milioni a livello globale. Dopo appena sei giorni aveva già superato il miliardo di dollari.

Il ritmo successivo è stato sufficiente per portarlo oltre i 2 miliardi dopo tre weekend, trasformandolo nel film con il maggiore incasso del 2026 e nel settimo maggiore incasso mondiale di sempre. Ora gli occhi sono puntati sulla soglia dei 3 miliardi di dollari, mai raggiunta da un film Marvel.

Il precedente più vicino è proprio Avatar, arrivato a circa 2,9 miliardi.

Un altro obiettivo riguarda il mercato nordamericano. Il film ha già raccolto 785 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e punta ora ad avvicinare il record di Star Wars: Il risveglio della forza, che con 936 milioni detiene il primato per il maggiore incasso nella storia del mercato nordamericano.

Il box office italiano di Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal e Tom Holland in azione

In Italia Spider-Man: Brand New Day continua a registrare numeri importanti, anche se nell'ultimo weekend non ha occupato il primo posto della classifica. Nel fine settimana concluso il 16 agosto 2026, il film ha incassato 687.135 euro, con 77.380 presenze, piazzandosi al secondo posto. A precederlo è stato Odissea, che ha raccolto 720.983 euro con 77.701 spettatori. La distanza tra i due film è stata quindi minima: appena 33.848 euro e 321 presenze.

Dal debutto italiano del 29 luglio, Spider-Man: Brand New Day ha raggiunto complessivamente 31.768.035 euro, con 3.939.453 spettatori. Il dato lo colloca nettamente davanti agli altri film presenti nella classifica del weekend. La fine di Oak Street, terzo, ha incassato 158.732 euro nell'ultimo fine settimana e ha raggiunto 629.823 euro complessivi. Robin Hood - Il prezzo del sangue si è fermato a 64.942 euro nel weekend, per un totale di 248.087 euro.

Tra i film usciti nelle settimane precedenti, Minions & Monsters ha raggiunto 7.900.467 euro complessivi, mentre Toy Story 5 è arrivato a 9.273.080 euro.

La corsa italiana di Spider-Man: Brand New Day conferma quindi la forza del film anche al di fuori del mercato americano. Con quasi 4 milioni di spettatori e oltre 31,7 milioni di euro raccolti in meno di tre settimane, il nuovo capitolo della saga continua a dominare il box office nazionale, mentre nel resto del mondo ha già raggiunto un traguardo riservato a pochissimi.