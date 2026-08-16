Spider-Man, Kevin Feige e Jacob Batalon dal D23: il retroscena su No Way Home e il futuro nell'MCU

Dal panel del D23 sui 65 anni di Spider-Man, Kevin Feige e Jacob Batalon svelano un retroscena su No Way Home e Brand New Day e l'impatto del trio Holland-Zendaya-Batalon.

Da oltre sei decenni, c'è un eroe che tesse la sua tela intrappolandoci con la sua freschezza e spontaneità: Spider-Man rappresenta il pilastro impossibile da scalfire della cultura pop globale e il volto simbolo della Marvel. In occasione dei 65 anni del personaggio, la celebre convention del D23 ha mostrato come l'Uomo Ragno continui a rinfrescare il proprio mito attraverso fumetti, parchi a tema e serie animate, pur trovando la sua massima cassa di risonanza nel Marvel Cinematic Universe.

Punta di diamante dell'evento della conventinon Disney, la presenza di Kevin Feige e Jacob Batalon, che ha riacceso i riflettori sulla saga cinematografica, confermando l'impatto culturale di un franchise capace di dominare costantemente il botteghino mondiale.

Kevin Feige e Jacob Batalon al D23: la celebrazione del trio d'oro dell'MCU

La forza dell'universo cinematografico di Spider-Man risiede nell'umanità dei suoi protagonisti, un concetto ribadito sul palco del D23 da Feige e Batalon. Il presidente dei Marvel Studios ha sottolineato come l'impatto culturale e il travolgente successo al botteghino di Spider-Man: Brand New Day, capace di raggiungere i 2 miliardi di dollari incassati nel mondo, non siano stati merito soltanto dello storico crossover tra Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland nel capitolo precedente.

Peter e MJ in una scena

Il vero cuore pulsante del franchise rimane il trio composto da Peter Parker, MJ e Ned Leeds. Feige ha definito la sintesi perfetta tra Holland, Zendaya e Batalon come una delle dinamiche più iconiche ed emotivamente trascinanti dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Il retroscena di No Way Home: come nasce l'iconica stretta di mano tra Peter e Ned

Spider-Man: Brand New Day, un momento d'azione del film

Tra i momenti più apprezzati dell'incontro c'e stata la rivelazione sulla genesi del celebre "handshake" tra Peter Parker e il suo "uomo nella sedia" Ned Leeds. Kevin Feige e Jacob Batalon hanno svelato che l'intricata stretta di mano non era originariamente prevista dalla sceneggiatura: nacque nel 2016 sul set di Spider-Man: Homecoming da un'idea goliardica inventata dagli stessi Tom Holland e Batalon durante le pause di ripresa. Presentato al regista Jon Watts, il gesto fu inserito nel film diventando istantaneamente un marchio di fabbrica della loro amicizia, fino a trasformarsi nel doloroso simbolo dell'addio in No Way Home prima dell'incantesimo del Dottor Strange.

Il futuro di Ned Leeds: Jacob Batalon tornerà in Spider-Man 4?

Senza la memoria di Peter Parker, il destino di Ned Leeds resta uno degli snodi narrativi più affascinanti per il futuro del franchise. Sul palco del D23, Jacob Batalon si è espresso sulla complessità recitativa di dover interpretare un Ned del tutto ignaro dell'identità del suo migliore amico nelle battute finali di No Way Home.

Ned in Far From Home

Questa tabula rasa emotiva lascia la porta spalancata a molteplici scenari per Spider-Man 4: la Marvel potrebbe esplorare il riavvicinamento tra i due ragazzi oppure spingere il personaggio verso la sua controparte fumettistica, trasformandolo nell'inquietante Hobgoblin. Batalon ha confermato il suo profondo legame con la famiglia Marvel, lasciando intendere che l'evoluzione del suo personaggio sia tutt'altro che conclusa.

L'amichevole Spider-Man di quartiere 2: data d'uscita, anticipazioni e le novità su fumetti e parchi

Oltre al blocco cinematografico, il panel ha dedicato grande spazio alle celebrazioni per i 65 anni dell'Uomo Ragno, guidate dall'attesissimo ritorno sul piccolo schermo. Lo showrunner Jeff Trammell è salito sul palco per annunciare ufficialmente la seconda stagione di L'amichevole Spider-Man di quartiere, confermandone l'arrivo su Disney+ per il mese di gennaio. Se il primo ciclo è servito a posizionare le pedine sulla scacchiera, nella nuova stagione "si comincia a giocare sul serio": i teaser e gli artwork inediti mostrati al pubblico hanno rivelato il debutto dell'iconico costume nero con il Simbionte, l'arrivo di Ghost-Spider (Gwen Stacy), la presenza di Eddie Brock e il ritorno di classici villain come Doc Ock con il suo look storico, Rhino e Lizard.

A completare il quadro delle novità per il 65° anniversario del personaggio troviamo il traguardo storico nel mondo dei fumetti con l'albo antologico Amazing Spider-Man #1000, e l'espansione nel settore dei Parchi Disney con l'annuncio della prima area interamente tematica dedicata a Spider-Man a Shanghai Disneyland.