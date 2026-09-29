La Mummia 4, le ultime foto con Brendan Fraser svelano il nuovo lavoro di Rick O’Connell

Brendan Fraser è tornato. E, a giudicare dalle prime immagini dal set di La Mummia 4, Rick O'Connell non ha semplicemente ripreso in mano la sua vecchia vita da avventuriero: sembra aver trovato un modo decisamente più veloce per attraversarla. Le nuove fotografie mostrano infatti l'attore nuovamente nei panni del protagonista della saga, questa volta accanto a un'automobile futuristica che sembra uscita direttamente da un fumetto di fantascienza degli anni Cinquanta.

Rick O'Connell ha cambiato mestiere

La produzione del quarto film della serie aveva già attirato l'attenzione con le prime immagini di Rachel Weisz nei panni di Evelyn O'Connell. Ora, il ritorno di Fraser permette di capire qualcosa in più sulla direzione scelta per il nuovo capitolo: La Mummia 4 sembra intenzionato a spostare l'avventura della coppia verso una dimensione tecnologica profondamente legata all'epoca in cui è ambientata.

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Le fotografie, pubblicate da Page Six, mostrano Brendan Fraser nei panni di Rick O'Connell mentre esce da quello che viene descritto come una "rocket car", circondato dai membri dell'O'Connell Racing Team. L'attore indossa una giacca da aviatore con interno in montone e un casco, un abbigliamento che conserva qualcosa dell'immaginario dell'avventuriero classico, ma che questa volta accompagna un'attività decisamente diversa.

Il dettaglio più curioso è infatti il veicolo. La vettura argentata presenta un aspetto quasi fantascientifico e sembra richiamare direttamente la corsa tecnologica dell'epoca postbellica. Più che una semplice automobile, appare come uno dei prototipi che negli anni Cinquanta alimentavano l'idea di un futuro dominato dalla velocità e dalla sperimentazione.

Tecnicamente, però, potrebbe non trattarsi davvero di un'auto a razzo. La presenza di prese d'aria sui lati del veicolo suggerisce piuttosto un sistema di propulsione a reazione. Un dettaglio apparentemente piccolo, ma perfettamente coerente con l'estetica tecnologica che il nuovo film sembra voler costruire attorno a Rick e alla sua famiglia.

Evelyn è ancora più avanti di Rick

Il nuovo lavoro di Rick non è l'unico elemento che lascia intuire quanto sia cambiato il mondo degli O'Connell. Le precedenti fotografie dal set avevano già mostrato Rachel Weisz nei panni di Evelyn alle prese con un dispositivo per le comunicazioni che sembra anticipare la tecnologia del periodo.

La Mummia: una scena del film

Evelyn, del resto, non è mai stata semplicemente la compagna dell'eroe. Nei film originali era una studiosa, una bibliotecaria e un'archeologa capace di trasformarsi rapidamente in una protagonista d'azione. La sua curiosità e la sua intelligenza erano parte integrante dell'identità della saga, tanto quanto le mummie, le maledizioni e le fughe rocambolesche.

C'è persino un piccolo scherzo del destino nel fatto che sia Rick, questa volta, a mettersi alla guida di un mezzo da corsa. Nel primo film, infatti, Evelyn aveva già dimostrato di avere un certo talento per le gare quando, durante la corsa verso Hamunaptra, riusciva ad arrivare prima degli altri cavalcando un cammello. Un momento che contribuiva a definire il suo carattere spericolato e che rimane ancora oggi uno dei passaggi più divertenti dell'avventura.

La nuova era di La Mummia 4

Le immagini finora emerse dal set sono soltanto due piccoli frammenti, ma suggeriscono già un cambiamento importante rispetto ai precedenti film. Rick ed Evelyn sembrano vivere questa nuova avventura in un mondo sospeso tra archeologia, tecnologia e fantascienza, nel quale il progresso scientifico diventa parte integrante dell'immaginario della saga.

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Se i primi film costruivano il loro fascino sull'incontro tra l'avventura classica e il soprannaturale, La Mummia 4 sembra voler aggiungere un ulteriore elemento: l'entusiasmo quasi fantascientifico per le nuove tecnologie dell'epoca atomica.

Il ritorno di Imhotep, già anticipato dalle informazioni sulla produzione, potrebbe quindi creare un contrasto ancora più marcato tra il mondo antico rappresentato dalla minaccia soprannaturale e quello moderno nel quale Rick ed Evelyn si sono ritrovati a vivere.

In questo senso, il nuovo film non sembra voler semplicemente riproporre ciò che aveva funzionato nella trilogia originale. Le prime immagini suggeriscono piuttosto la volontà di far evolvere Rick ed Evelyn insieme al mondo che li circonda, mantenendo però quella combinazione di avventura, ironia e romanticismo che aveva reso la coppia uno degli elementi più amati della saga. La Mummia 4 arriverà nelle sale il 15 ottobre 2027.